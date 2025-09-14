Concejo: cómo avanzan las comisiones especiales y sus plazos

Entonces, cada edil tiene la responsabilidad de revisarlo de manera individual para que, cuando se fije una reunión de comisión, sinteticen criterios y fijen una fecha para convocar a Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para que explique el informe y responda preguntas.

Luego, los concejales vuelven a reunirse en una o hasta tres citas posteriores para definir los ejes de observación que serán devueltos al Ejecutivo municipal para que sean implementados en el próximo reporte ambiental.

El tenor de la problemática provoca que -en ocasiones- haya algunos cruces o ideas contrapuestas. Como las rispideces que en año y medio de emergencia se produjeron entre Migliavacca y Argañaraz; las exigencias de Ana González (PJS) al Ejecutivo municipal por la compactación de vehículos en desuso; o el pedido de Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) hacia Argañaraz para que deje la presidencia de la comisión.