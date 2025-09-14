La Corte Suprema de Justicia de Tucumán definirá el futuro del estacionamiento pago

En concreto, la Sala II entendió que, al momento de formular la oferta al municipio para quedarse con el servicio, la empresa Tecno Agro Vial (integrante de la UTE junto a Teknoware SA) estaba concursada, algo que constituía un impedimento para contratar según el pliego de bases y condiciones establecido para brindar el servicio. “(La firma) violó el principio de buena fe contractual, que resulta plenamente aplicable para los contratos administrativos como el aquí analizado”, señalaron las juezas. Así, declararon nulo el decreto dictado durante el alfarismo, para adjudicar la concesión del estacionamiento pago; y en simultáneo, puso el foco sobre la “razonabilidad” del canon fijado en aquel acuerdo, que alcanzaba el 15% de lo recaudado en unas 300 cuadras del centro y zonas aledañas.