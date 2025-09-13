Secciones
DeportesMás deportes

El Abierto de San Pablo abrió con gran nivel en su primera jornada

Con más de 150 jugadores en acción, el Abierto de San Pablo comenzó con emociones fuertes en la flamante cancha de 18 hoyos.

El Abierto de San Pablo abrió con gran nivel en su primera jornada
Hace 1 Hs

El Abierto de San Pablo Country Life & Golf vivió este sábado 13 de septiembre una intensa primera jornada, con más de 150 jugadores aficionados en competencia y la expectativa de estrenar la nueva cancha de 18 hoyos en un torneo que se disputa a 36 hoyos bajo modalidad Medal Play.

La organización, a cargo de la Comisión y Administración de Golf de San Pablo, destacó la importancia del certamen. “Será un torneo especial porque por primera vez se juega en la cancha renovada. Es, sin dudas, el evento más importante del año para nosotros”, señaló Antonieta Torres, una de las referentes.

En la categoría Caballeros Scratch, Juan Carlos Nieto se impuso con 64 golpes, seguido por Máximo Lix Klett (74). Entre los index hasta 9, Roberto Amani (70) se quedó con el primer lugar, escoltado por Ricardo Baralo (72). En 9.1 a 17, el mejor fue Exequiel Martínez Iriarte (69), seguido por Facundo Rojano (71). En 17.1 a 24, Roberto Castro y Ricardo Sauze empataron con 72. Mientras que en 24.1 a 34, Martín Sarmiento (68) superó a Sergio Molina (70). En 34.1 a 54, el ganador fue Adrián Chediack (65), seguido por Luis Ale (69).

Entre las damas, Ana Sueldo (84) lideró en Scratch, con Celina Mora (86) segunda. En index hasta 20, hubo empate, y en 20.1 al máximo, Paula Petracca (75) y Susana Pero (77) se llevaron los primeros lugares.

Este domingo, con salidas a las 8.15 y 13.45, se conocerán los campeones del Abierto. 

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica
2

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
3

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
4

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
5

Javier y Axel, vidas paralelas

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba
6

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Más Noticias
Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Comentarios