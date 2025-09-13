El viraje de Milei vs Karina: el partido del desencanto arrasó, pero los votos están

También se dio la convocatoria a los gobernadores algo que, de momento, se quedó en el adjetivo “afines”, debido a la gran bronca que hay con el veto al prorrateo automático de los sobrantes de ATN. Más allá del carácter extraordinario de esos fondos -que ya están presupuestados- y sus destinos primarios, los Aportes del Tesoro a las provincias son siempre una prenda de agradecimiento a quienes hacen los deberes, al tiempo que sirven de presión hacia los más díscolos. Ese carácter discrecional a favor de la Nación es lo que cambia con la Ley que propusieron los mandatarios provinciales y que ahora fue vetada. No es algo que genere mayor déficit, salvo que los sobrantes son parte del superávit. Cuando los gobernadores dicen que la Nación suma recursos con el dinero de las provincias apuntan a eso y tienen razón.