La ilusión argentina viaja a Países Bajos para disputar la Copa Davis 2025

La Selección Argentina de tenis emprendió viaje con la ilusión de dar un paso clave en la Copa Davis 2025. El grupo partió desde el aeropuerto de Ezeiza a las 12.15 rumbo a Madrid, donde hizo una escala de dos horas antes de tomar un nuevo vuelo hacia Ámsterdam. Allí está previsto que arriben mañana a las 9.40, para luego recorrer en micro los 187 kilómetros que separan la capital neerlandesa de Groningen, sede de la serie frente a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre.
El contingente que subió al avión estuvo integrado por el capitán Javier Frana, el subcapitán Eduardo Schwank y los jugadores Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Andrés Molteni. En tanto, Horacio Zeballos, flamante campeón del US Open en dobles, se incorporará directamente desde Nueva York para reforzar al equipo en territorio europeo.
El arranque de la preparación no da tregua: mañana por la tarde los convocados se entrenarán en el estadio MartiniPlaza, un moderno complejo techado con capacidad para 3.855 espectadores, que habitualmente se utiliza para espectáculos artísticos y para los partidos del club de básquet Donar, participante de la liga BNXT.
Para Comesaña, de 24 años, será una semana inolvidable: vivirá su primera experiencia como parte del plantel nacional. “Eran sueños, viste, a veces inocentes”, confesó el marplatense, que llega en alza tras un año de gran crecimiento en el circuito. “Con tanto sacrificio y trabajo, hoy tengo esta oportunidad. Creo que es mi mejor momento. Vengo de enfrentar a los mejores y sigo aprendiendo y disfrutando dónde estoy”, agregó.
El Final 8, el gran objetivo de la delegación albiceleste
La serie se jugará al mejor de cinco puntos: dos partidos de singles el viernes y un dobles más dos individuales el sábado, siempre desde las 9.00, con transmisión de TyC Sports y DirecTV Sports. El jueves se llevará a cabo el sorteo para definir el orden de los enfrentamientos.
El ganador obtendrá el boleto al Final 8 de la Copa Davis, que este año se disputará en Bolonia, Italia, del 18 al 23 de noviembre.
Argentina buscará regresar a esa instancia decisiva, a la que accedió en dos oportunidades desde la implementación del nuevo formato, y lo hará con la ilusión renovada por la histórica convocatoria de Comesaña y el envión anímico que generó el título de Zeballos en Nueva York.