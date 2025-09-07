La ilusión argentina viaja a Países Bajos para disputar la Copa Davis 2025

La Selección Argentina de tenis emprendió viaje con la ilusión de dar un paso clave en la Copa Davis 2025. El grupo partió desde el aeropuerto de Ezeiza a las 12.15 rumbo a Madrid, donde hizo una escala de dos horas antes de tomar un nuevo vuelo hacia Ámsterdam. Allí está previsto que arriben mañana a las 9.40, para luego recorrer en micro los 187 kilómetros que separan la capital neerlandesa de Groningen, sede de la serie frente a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre.