El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Hasta unas horas antes que Thiago Medina, el ex Gran Hermano, tuviera un grave accidente, Daniela Celis continuaba su vida con normalidad. Pero en cuanto supo de la magnitud del choque que sufrió el padre de sus hijas, enseguida abandonó lo que estaba haciendo para dirigirse al hospital Moreno, donde Medina permanece internado. Anoche, el mediático fue operado de urgencia ya que varios de sus órganos quedaron comprometidos. "Pestañela", como se conoció a Celis en el reality que compartieron, permanece a su lado.
No hay separación que valga para Daniela Celis cuando se trata del padre de sus dos hijas gemelas. Anoche, en un peligroso cruce sin señalizaciones, Medina chocó con un auto y debió ser atendido por personal médico. Aunque no trascendieron demasiados detalles del accidente, se supo que tuvo lugar en una zona de poca señalización en que la velocidad de los vehículos suele producir accidentes frecuentemente.
Los preocupantes posteos de "Pestañela" sobre el accidente de Thiago Medina
Al conocer del accidente, Celis se hizo presente en el lugar en el que operaban a su ex pareja. Pese a que se separaron hace poco y el vínculo no quedó en el mejor de los términos, a la ex Gran Hermano eso no le importó. Desde su cuenta de Instagram, antes de la medianoche, hizo un dramático posteo en el que brindó los primeros detalles del esado de Thiago y contó que tenía afectado al menos un brazo y un pulmón.
"Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias", prometió la infuencer. Según contó, el padre de sus hijas llevaba puesto el casco, lo que lo salvó de peores consecuencias.
En una segunda publicación, cerca de las 8 de la mañana, Celis amplió los detalles y contó que Medina tiene lesiones en la región torácica y que el equipo médico que operó durante horas decidió extirparle el bazo. "Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado", relató. De momento, se sigue esperando un parte médico que saldría cerca de las 11.
"Está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias", cerró en su comunicado "Pestañela". En las primeras conversaciones que la influencer tuvo con los medios de Buenos Aires, había hecho un pedido desesperado invitando al público a hacer una cadena de oración por su ex pareja.