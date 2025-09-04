A los 91 años murió Giorgio Armani, ícono de la moda internacional

La trayectoria de Armani marcó un antes y un después en la moda internacional. Reconocido por introducir el traje desestructurado en la sastrería masculina, logró redefinir la elegancia con una propuesta minimalista y funcional. Al mismo tiempo, ofreció a las mujeres un nuevo lenguaje estético: pantalones y blazers diseñados para el cuerpo femenino, prendas que desde finales de los años 70 se convirtieron en símbolos de autoridad y sofisticación en la industria textil.