A los 91 años murió Giorgio Armani, ícono de la moda internacional

El mundo de la moda despide a una de sus figuras más influyentes. Giorgio Armani, diseñador italiano que revolucionó la industria textil con un estilo sobrio y elegante, falleció hoy a los 91 años, según confirmó su casa de moda. Su ausencia en los desfiles de junio había sido atribuida a la recuperación de una enfermedad cuya naturaleza nunca fue revelada.
La compañóa informó que el creador preparaba un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán. Para rendirle homenaje, se instalará un “funeral chamber” en la ciudad, donde el público podrá despedirse del diseñador. Posteriormente, tendrá lugar una ceremonia privada en una fecha aún por definir.
La trayectoria de Armani marcó un antes y un después en la moda internacional. Reconocido por introducir el traje desestructurado en la sastrería masculina, logró redefinir la elegancia con una propuesta minimalista y funcional. Al mismo tiempo, ofreció a las mujeres un nuevo lenguaje estético: pantalones y blazers diseñados para el cuerpo femenino, prendas que desde finales de los años 70 se convirtieron en símbolos de autoridad y sofisticación en la industria textil.
El impacto de Giorgio Armani trascendió las pasarelas. Su legado se refleja en la cultura visual contemporánea, en las alfombras rojas y en los espacios laborales del siglo XXI. Estrellas como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet lucieron sus creaciones. Hasta sus últimos días, Armani mantuvo el control absoluto de su firma, supervisando cada colección, una rareza en un sector dominado por conglomerados internacionales.
Armani, una marca millonaria
Su casa de moda homónima registraba ingresos anuales de unos 2.300 millones de euros —aproximadamente U$S 2.700 millones—, mientras que Forbes calculaba su patrimonio personal en torno a los U$S 12.000 millones. Más allá de la ropa, expandió su visión al mundo de la belleza, la decoración, la gastronomía y la hotelería de lujo, consolidando un imperio que convirtió su nombre en sinónimo de elegancia global.
Apodado “Re Giorgio”, el diseñador fue la encarnación del estilo italiano moderno, identificado con una estética sobria, minimalista y andrógina. Su papel fue decisivo en la democratización de la alta moda de Milán y en la consolidación de una elegancia discreta como referente mundial. Su salto al cine, con los trajes diseñados para American Gigolo en 1980, selló su proyección internacional y su alianza con Hollywood.
Tras celebrar sus 91 años en julio, emitió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró que planeaba regresar al trabajo en septiembre, un regreso que la enfermedad le impidió concretar.
En los últimos meses, diversos rumores sobre su estado de salud circularon en medios y redes sociales, pero fueron desmentidos por su entorno. Incluso en agosto, publicaciones especializadas confirmaban que el creador se encontraba bien. Su partida marca el fin de una era en la moda y deja un legado imborrable en la historia de la industria textil.