Elecciones insólitas en Albania: la IA fue electa como primera "ministra" contra la corrupción

El avance vertiginoso de los asistentes de Inteligencia Artificial alcanza ámbitos incluso más delicados, como es el caso de la política. Así fue que "Diella" llegó a obtener un lugar entre los cargos de mayor jerarquía gubernamental, convirtiéndose en la primera "ministra" de Albania este jueves. Sin apellidos o un nombre más extenso, como una estrella del pop, esta nueva dirigente se convirtió en el primer sistema virtual en ser nombrado un miembro del gobierno.
"Diella", que en albanés significa sol, se estableció como miembro del gabinete y fue designada por el primer ministro Edi Rama en su cuarto mandato como su mano derecha, capaz de gestionar y adjudicar las contrataciones públicas, mediante las cuales el gobierno contrata empresas privadas para diversos proyectos.
La labor de Diella en el gobierno
Diella no tiene presencia física, existe únicamente en formato digital y su única ansia de poder se reduce a la electricidad que consume. Este fue uno de los aspectos que el primer ministro priorizó a la hora de designar a la asistente virtual como parte de su equipo como "ministra" de Contrataciones Públicas. Para el funcionario, Diella cumplirá el propósito de convertir a Albania en "un país donde las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción".
"Estamos trabajando con un equipo brillante, que no solo es albanés sino también internacional, para crear el primer modelo completo de IA en contratación pública", dijo el primer ministro a BBC News. Con Diella no solo se eliminaría la influencia maliciosa en las licitaciones públicas, sino que el proceso se volvería más rápido, eficiente y responsable.
Diella ya trabajaba en Albania incluso antes de su nombramiento en el gobierno. Su primera experiencia fue como asistente virtual con inteligencia artificial, guiando a los solicitantes en el proceso de obtención de documentos oficiales, indicó BBC News.
Abucheos y celebraciones
La incorporación de la asistente virtual entre los funcionarios gubernamentales generó diversas reacciones. En el caso del Partido Demócrata, opositor al Partido Socialista de Rama, consideraron la iniciativa como "ridícula"e "inconstitucional". Mientras que los expertos en lucha contra la corrupción celebraron el potencial de la IA para minimizar el fraude.
"La IA es una herramienta nueva, pero si se programa correctamente, al presentar una oferta en línea, se puede ver con mayor claridad y precisión si una empresa cumple las condiciones y los criterios", afirma el Dr. Andi Hoxhaj, del King's College de Londres, especialista en los Balcanes Occidentales, la corrupción y el Estado de derecho.
Una decisión sensible
Desde el medio wired citaron a otros especialistas que aún no confían plenamente en la designación de tareas a la IA. Para ellos, es imprescindible evitar el desarrollo de sistemas sin supervisión humana, reforzar los mecanismos de monitoreo, establecer protocolos de evaluación rigurosos y promover estándares globales de seguridad para contrarrestar los posibles riesgos de esta tecnología, sobre todo en ámbitos tan delicados como la gestión gubernamental.
El caso de Diella, sin embargo, es particularmente distinto. La IA no solo se limita a manejar información oficial, sino que además recibió la facultad de tomar decisiones en un ámbito tan sensible como la contratación pública, lo que marca un nuevo hito a nivel internacional.