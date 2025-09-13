La labor de Diella en el gobierno

Diella no tiene presencia física, existe únicamente en formato digital y su única ansia de poder se reduce a la electricidad que consume. Este fue uno de los aspectos que el primer ministro priorizó a la hora de designar a la asistente virtual como parte de su equipo como "ministra" de Contrataciones Públicas. Para el funcionario, Diella cumplirá el propósito de convertir a Albania en "un país donde las licitaciones públicas estén 100% libres de corrupción".