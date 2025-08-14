Incendios y calor extremo asolan el sur de Europa

Según Kostas Tsigas, presidente de la Unión de Oficiales de Bomberos, solo en la jornada anterior se registraron 82 nuevos focos, un número muy elevado que, sumado a los vientos de más de 80 km/h, la sequía y las temperaturas extremas, complica el trabajo de los equipos. Un total de 4.850 efectivos combaten las llamas con apoyo de 33 aeronaves. El país, donde se quemaron más de 20.000 hectáreas desde junio, pidió a la Unión Europea cuatro aviones cisterna.