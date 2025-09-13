¿Querés saber si le gustás a una persona? deberías fijarte en su forma de dar abrazos, según un nuevo estudio

En los resultados también intervinieron factores de la personalidad, sobre todo en la variable de la intensidad del abrazo. Las personas con alto nivel de neuroticismo (un rasgo de personalidad caracterizado por dificultades para gestionar las emociones negativas) preferían una mayor distancia al abrazar y, por lo tanto, abrazos menos fuertes. En cambio, las personas con responsabilidad (un rasgo de personalidad caracterizado por el compromiso y el cuidado) preferían distancias más cortas a sus parejas y, por lo tanto, abrazos más fuertes.