¿Qué le pasa a la piel del rostro si aplicamos aloe vera todos los días?

Esta planta suculenta hidrata la piel, calma irritaciones y promueve la producción de colágeno

El aloe vera es una planta reconocida y valorada desde hace siglos por su versatilidad y amplia utilidad en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Es accesible y fácil de usar, particularmente en el cuidado personal.

Además, muchas personas eligen aplicarlo a diario en el rostro para aprovechar sus beneficios, que incluyen desde la hidratación hasta el alivio de la piel. De esta manera, esta planta se presenta como una opción ideal para quienes buscan un tratamiento natural y accesible para sumar a la rutina.

Según lo que dio a conocer la revista especializada Cuerpo Mente, el gel que se encuentra en el interior de las hojas de aloe vera se utiliza desde tiempos ancestrales para suavizar la piel, tratar diversas afecciones cutáneas y ayudar en la cicatrización de heridas. Sin embargo, el aloe vera ofrece muchos más beneficios para la salud. ¿Cuáles son?

¿Qué pasa si nos aplicamos aloe vera en la cara todos los días?

El aloe vera es una planta con una composición química única que le otorga una amplia gama de propiedades beneficiosas. Su jugo contiene más de veinte sustancias activas, entre ellas, aminoácidos, antroquinonas con acción analgésica y antibacteriana, enzimas que favorecen la digestión de proteínas, y lignina y saponinas que facilitan la penetración del gel en la piel. 

Además, aporta minerales esenciales para la formación de tejido óseo y cartilaginoso, vitaminas A, C, E y del grupo B que protegen de los daños causados por los radicales libres, y agua, que constituye su mayor proporción.

Por todo lo antes mencionado, se puede decir que aplicar gel de aloe vera en el rostro tiene múltiples beneficios, siendo uno de los más destacados su capacidad para combatir el envejecimiento de la piel. 

Asimismo, estimula la producción de fibroblastos, células encargadas de la formación de colágeno, lo que ayuda a atenuar las arrugas y prevenir la aparición de nuevas. Además, su acción regenerativa acelera el proceso de cicatrización y reduce la formación de queloides, lo que lo convierte en un excelente remedio para tratar heridas y quemaduras.

También, gracias a sus propiedades hidratantes, antiinflamatorias y antioxidantes, esta planta ayuda a mejorar la apariencia de la piel y a protegerla de los efectos del envejecimiento, siendo ideal para mantenerla suave, firme y saludable.

