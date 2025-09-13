¿Qué le pasa a la piel del rostro si aplicamos aloe vera todos los días?

Según lo que dio a conocer la revista especializada Cuerpo Mente, el gel que se encuentra en el interior de las hojas de aloe vera se utiliza desde tiempos ancestrales para suavizar la piel, tratar diversas afecciones cutáneas y ayudar en la cicatrización de heridas. Sin embargo, el aloe vera ofrece muchos más beneficios para la salud. ¿Cuáles son?