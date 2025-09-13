Enseñame Tucumán: ya todos se sienten ganadores
Compromiso, dedicación, esfuerzo, motivación y entusiasmo son las características que destacaron los docentes preparadores de los alumnos que participaron anoche en la segunda ronda del concurso. Haber llegado a esa instancia fue un premio en sí mismo, porque les permitió aprender a trabajar en equipo, mejorar los conocimientos sobre la historia y la cultura tucumana que muchas veces no se ven en el aula y desarrollar sus potencialidades en un entorno lúdico. LA GACETA dialogó con los profesores involucrados en el proceso sobre cómo se prepararon para esta instancia, qué impacto pedagógico tiene la propuesta, cuál es la importancia de la bibliografía aportada y qué implica ser parte de un certamen donde el premio es mucho más que un viaje y en el cual nadie pierde.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
ENSEÑAME TUCUMAN Descubrí cuanto sabés de la historía de Tucumán. Mirá los programas y conocé a los ganadores. Ingresá a Enseñame Tucumán
Temas Enseñame Tucumán
Lo más popular