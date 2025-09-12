VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Hoy, desde las 18, se celebró la segunda semifinal de “Enseñame Tucumán”, el concurso educativo de preguntas y respuestas organizado por LA GACETA, con el apoyo con el Ministerio de Educación. En esta jornada, cinco parejas de estudiantes de 5° año de distintas escuelas de Tucumán compitieron por un lugar en la gran final y la oportunidad de ganar un viaje a Villa Carlos Paz.
Protagonistas
Las instituciones participantes de esta Semifinal de 5° Año:
- Instituto Privado Rivadavia
- Instituto Jim
- Colegio San Fernando
- Normal Superior Julio Roca
- Instituto Nuestra Señora de la Consolación
Por el Circuito 1, del Instituto Privado Rivadavia F-79, participarán Gabriel Ángel Gómez y Ana Luz Morhill.
Por el Circuito 2, las representantes serán Sophía Nanni Martínez y María Celina Bravo, del Instituto Jim.
En el Circuito 3 competirán Agostina González y Horacio Conesa, del Colegio San Fernando. Por el Circuito 4 estarán presentes Miguel Lautaro y Javier Francisco Yankez, del Normal Superior Teniente Julio A. Roca. Finalmente, en el Circuito 5 lo harán Nicole Suárez Mangone y Julieta Estofán, del Instituto Nuestra Señora de la Consolación.
Durante la semana previa, cada escuela recibió material didáctico y la guía de sus docentes para repasar contenidos y prepararse para esta etapa. Los estudiantes no solo deberán recordar lo aprendido en fases anteriores, sino que también pondrán a prueba sus conocimientos de cultura general y de Tucumán. Entre ellos se cuestionará sobre división política, relieve, clima, demografía, pueblos originarios, patrimonio cultural, la historia de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y el Congreso de 1816. El certamen no se limita a la teoría: también habrá juegos dinámicos donde importan la rapidez, la memoria y la capacidad de pensar bajo presión. Desde “¿Quién lo hizo?”, donde deberán identificar a figuras claves de la historia local, hasta el panel de juegos mano a mano y las pruebas finales que mezclan cultura popular con saber histórico.
El material de estudio
En la previa a cada instancia de “Enseñame Tucumán”, cada institución educativa recibió material pedagógico especialmente diseñado, acompañado por la orientación de los docentes, con el fin de repasar los principales contenidos y fortalecer la preparación de los equipos. Los libros sugeridos con énfasis para estudiar fueron “La cultura: artistas, instituciones, prácticas” , de Marcela Vignoli, “La población: su dinámica y los retratos resultantes” (Imago Mundi, Buenos Aires), Julia Ortiz de D’Arterio y “Historia del Municipio de San Miguel de Tucumán” (Imago Mundi, Buenos Aires), de Gabriela Tío Vallejo, Ana Wilde y Constanza Cattáneo. En los apartados internos también figuran autores como Soledad Martínez Zuccardi, Gloria Zjawin, Dinorah Cardozo, entre varios otros.
Los estudiantes no solo ponen en juego lo aprendido en instancias anteriores, sino que también deben demostrar sus saberes en torno a la cultura general y a la identidad tucumana. El temario abarca un amplio abanico: desde la división política, el relieve y el clima, hasta aspectos vinculados con la demografía, los pueblos originarios y el patrimonio cultural. A su vez, durante todos los programas se incluyen ejes centrales y trascendentes de la historia provincial, como la fundación de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y las resoluciones del Congreso de 1816, que marcaron un antes y un después en la vida del país.