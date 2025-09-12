Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

El DT de Atlético Tucumán analizó la derrota en el "Coloso del Parque".

Lucas Pusineri aseguró que la falta de eficacia fue la causa de la derrota en el Coloso. Lucas Pusineri aseguró que la falta de eficacia fue la causa de la derrota en el "Coloso". Marcelo Manera / Especial para La Gaceta
12 Septiembre 2025

Lucas Pusineri dejó en claro, después de la caída de Atlético frente a Newell’s, cuál fue la enseñanza que le dejó el partido. “La lección es la del fútbol: cuando no convertís las situaciones que tenés, la ley del fútbol te pasa factura en tu arco”, afirmó el entrenador de Atlético. 

El técnico valoró el primer tiempo de su equipo, donde se generaron varias transiciones ofensivas y se mostró superior al rival, pero lamentó la falta de eficacia: “Hemos sido mejores en el arranque, pero no pudimos aprovecharlo. Esa es la incomodidad: no tener la posibilidad de hacer un gol que nos diera más soltura”. 

En cuanto al balance de las ocho fechas, Pusineri resaltó que Atlético todavía se mantiene dentro del objetivo de clasificar a los ocho primeros y de consolidar la permanencia. 

“El torneo es largo y cruel. Hay que levantar a los futbolistas y prepararnos para lo que viene”, señaló, pensando ya en el próximo desafío ante River.

Temas Lucas PusineriClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
2

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
3

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
4

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
5

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección
6

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

Más Noticias
Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Comentarios