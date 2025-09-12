Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Lucas Pusineri dejó en claro, después de la caída de Atlético frente a Newell’s, cuál fue la enseñanza que le dejó el partido. “La lección es la del fútbol: cuando no convertís las situaciones que tenés, la ley del fútbol te pasa factura en tu arco”, afirmó el entrenador de Atlético.
El técnico valoró el primer tiempo de su equipo, donde se generaron varias transiciones ofensivas y se mostró superior al rival, pero lamentó la falta de eficacia: “Hemos sido mejores en el arranque, pero no pudimos aprovecharlo. Esa es la incomodidad: no tener la posibilidad de hacer un gol que nos diera más soltura”.
En cuanto al balance de las ocho fechas, Pusineri resaltó que Atlético todavía se mantiene dentro del objetivo de clasificar a los ocho primeros y de consolidar la permanencia.
“El torneo es largo y cruel. Hay que levantar a los futbolistas y prepararnos para lo que viene”, señaló, pensando ya en el próximo desafío ante River.