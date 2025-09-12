Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Video: el caño de Brizuela a Maroni que se volvió viral en Atlético-Newell’s

El "Decano" empata sin goles frente a la "Lepra", pero el defensor aprovechó para hacer un caño frente al volante.

Miguel Brizuela le hizo un caño a Gonzalo Maroni. Miguel Brizuela le hizo un caño a Gonzalo Maroni.
Hace 31 Min

En el fútbol, a veces los gestos técnicos nacen de la necesidad más que de la intención. Eso le pasó a Miguel Brizuela en el partido entre Atlético y Newell’s, cuando quedó en el piso y, para no perder la pelota, improvisó una maniobra que terminó siendo una de las postales de la noche.

El defensor “decano” intentaba cubrir el balón en su propio campo, pero justo se cayó al frente de Gonzalo Maroni. En ese instante, en lugar de resignarse a perder la posesión, estiró el pie y metió un caño perfecto que dejó desairado al volante rosarino. No solo logró conservar la pelota, sino que se levantó de inmediato y continuó con la jugada en el "Coloso".

La acción no tardó en volverse viral. Videos de distintas cámaras circularon rápidamente en redes sociales, donde hinchas de Atlético celebraron el gesto como una muestra de coraje y picardía.

Más allá del resultado del encuentro, la jugada de Brizuela quedará como uno de esos momentos que trascienden el marcador y que alimentan la mística del fútbol argentino: la mezcla de garra y fantasía que, cuando menos se espera, puede surgir de la nada y convertirse en un fenómeno viral.

Mirá el caño de Brizuela a Maroni

Temas Club Atlético Newell´s Old BoysClub Atlético TucumánMiguel BrizuelaTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
3

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
4

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
5

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección
6

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

Más Noticias
Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Comentarios