Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Atlético resistía en un partido chato y con pocas luces, pero un gol de Víctor Cuesta y otro de Facundo Guch lo dejaron con las manos vacías en su visita a Newell’s

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
Marcelo Androetto
Por Marcelo Androetto 12 Septiembre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Cristian FabbianiLeandro DíazEver BanegaRamiro Ruiz RodríguezDarío BenedettoNicolás LaméndolaLucas PusineriMateo Coronel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
2

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
3

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
4

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
5

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección
6

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

Más Noticias
Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Comentarios