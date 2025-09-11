Atlético Tucumán sufrió una baja inesperada, justo antes de un duelo crucial

Atlético podría perder a una de sus piezas más valiosas en cuestión de horas. Mateo Coronel, delantero que se ganó un lugar clave en el esquema de Lucas Pusineri desde su llegada en 2022, tiene muy avanzada su salida hacia el fútbol mexicano. Según pudo averiguar LA GACETA, el atacante es seguido de cerca por Querétaro, que busca incorporarlo a préstamo con cargo y una opción de compra. La operación se negocia contrarreloj, ya que el mercado de pases en México culmina hoy.
El escenario es complejo para el “Decano”: Coronel no viajó a Rosario para el duelo de esta noche frente a Newell’s. A esa circunstancia se suma la posibilidad concreta de que no vuelva a vestir la camiseta celeste y blanca en el corto plazo. Si los detalles contractuales y logísticos se cierran en tiempo y forma, el delantero armará las valijas y pondrá rumbo a México. Vale mencionar que el “Decano” no se podrá reforzar con ningún nombre debido a que el libro de pases cerró el 31 de agosto.
Querétaro, por su parte, se encuentra en la posición 17° de la Liga MX, con una victoria, un empate y cinco derrotas por lo que es un equipo de la parte baja del Apertura.
Un golpe a la ofensiva
La salida de Coronel representaría un dolor de cabeza extra para Pusineri. El DT ya había sufrido la baja de Leandro Díaz (suspendido) y ahora ve reducidas sus alternativas de ataque a sólo tres nombres: Mateo Bajamich, Lisandro Cabrera y el juvenil Carlos Abeldaño, recientemente promovido desde la Reserva.
Coronel se había consolidado como una pieza confiable dentro del plantel por lo que su ausencia dejaría un hueco difícil de llenar, sobre todo en un semestre en el que Atlético afronta compromisos importantes y necesita de jerarquía ofensiva.
Los cambios de Pusineri
De cara al partido de esta noche, Pusineri tuvo que rearmar su delantera. Todo indica que Bajamich y Cabrera ocuparán los lugares de ataque, mientras que en el banco esperarán Ramiro Ruiz Rodríguez y Abeldaño, con la chance de sumar minutos. Claro que recién confirmará el equipo recién en la charla técnica.
Además, no se descarta que Maximiliano Villa aparezca como lateral derecho en lugar de Damián Martínez, en otra de las variantes que maneja el cuerpo técnico. Entre los 23 convocados se sumó Lucas Román, que venía realizando tareas de reacondicionamiento, en lugar del juvenil Agustín Gálvez.
Mientras tanto, en el complejo de Ojo de Agua se entrenaron los jugadores que quedaron al margen del viaje: Díaz, Renzo Tesuri, Juan Infante, Moisés Brandán y Coronel, bajo las órdenes de los preparadores físicos Cristian Mustafá y Claudio Pérez.
Un futuro por definirse
Coronel iba a jugar el duelo de hoy, pero no viajó porque la operación con Querétaro tiene altas probabilidades de concretarse. El club mexicano busca reforzar su ataque y ve en el delantero de 26 años un perfil que combina potencia, movilidad y experiencia en la Liga Profesional argentina.
Mientras tanto en Atlético, la negociación genera sentimientos encontrados. Por un lado, la chance de desprenderse de un jugador con contrato vigente, a préstamo con cargo y opción, significaría un ingreso económico en un momento en el que cada peso cuenta. Por el otro, se trata de un futbolista que había logrado consolidarse en la estructura de Pusineri y cuya ausencia obligará a acelerar procesos de recambio.
El reloj corre y la definición será inminente. Coronel podría transformarse en nuevo refuerzo del club mexicano en las próximas horas o, en caso de que no se cierren los últimos detalles, permanecer en Tucumán al menos hasta fin de año.
Lo cierto es que, al margen de la delegación que viajó a Rosario, su presente inmediato ya está atravesado por la incertidumbre de una operación que podría marcar un antes y un después tanto en su carrera como en el plantel de Atlético.