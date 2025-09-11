Atlético Tucumán sufrió una baja inesperada, justo antes de un duelo crucial

El escenario es complejo para el “Decano”: Coronel no viajó a Rosario para el duelo de esta noche frente a Newell’s. A esa circunstancia se suma la posibilidad concreta de que no vuelva a vestir la camiseta celeste y blanca en el corto plazo. Si los detalles contractuales y logísticos se cierran en tiempo y forma, el delantero armará las valijas y pondrá rumbo a México. Vale mencionar que el “Decano” no se podrá reforzar con ningún nombre debido a que el libro de pases cerró el 31 de agosto.