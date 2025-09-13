Teatro independiente: vínculos en crisis, vistos con humor o drama

“Brevísimo 2”

El teatro corto de humor para adultos “Brevísimo 2” vuelve a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) con nuevas obras de 15 minutos cada una, para que el público elija cual ver. Hoy se presentarán sucesivamente (a partir de las 22, con pausa entre una y otra puesta): “El regreso de Ramón”, de Gustavo Delgado con Chabela Díaz y Norma Aparicio interpretando a una medium y a una reciente viuda que recibe mensaje de su fallecido marido; “Yoga en el Caribe”, de Fabrizio Origlio con Jackie Anastasio Salas y Adriana Benimelli, sobre una psicóloga y su amiga en problemas conyugales; “Camboriu”, de Sebastián Ferré dirigida por Leonardo Gavriloff y actuada por Ezequiel Naschi, Natalia Yapura y Julio Chacana que van al límite en unas vacaciones que debían ser de descanso; “Estiradas”, de Víctor Hugo Cortés, dirigida por Yapura y con Anna Montenegro y Vanina Carbone, que no quieren envejecer; y “Asistencia al suicida”, de Pablo Albarello, con Carla Greta y Yanina Chaves en una situación límite, dirigidas por Benjamín Tannuré Godward.