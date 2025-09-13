Teatro independiente: vínculos en crisis, vistos con humor o drama

La agenda escénica local abre esta noche a las 21 en el Centro Cultural Aconquija de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.978) con “Entretelones”, comedia de Manuel Maccarini dirigida por Jorge de Lassaletta y con Mario Ramírez e Indio Armanini como actores de radioteatro abandonados por sus actrices. En simultáneo, Juli González repone en sala Ross (Laprida 135) su monólogo “Kintsugi (exposición de una ruptura)” para contar su versión de “cómo se dieron las cosas” en torno al final de un vínculo amoroso bajo la dirección de Ezequiel Martínez Marinaro.
Desde Jujuy, el grupo El Inmigrante traerá a las 22 a El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930) su versión de “Mariposas después de la lluvia”, el drama de Rafael Nofal que aborda “la simple belleza de lo universalmente humano, la sensibilidad y el amor como formas de habitar un mundo hostil”, con las actuaciones de Agustina Orquera y José Luis Costas dirigidos por Pablo Carrizo. A esa hora, Madeleine Jaime Azcárate, Miguel Aparicio, Mariclones y Lucas Romero vuelven a escena con “Pajarito”, de Osjar Navarro Correa en La Colorida (Mendoza 2.955), con vínculos en un mundo marginal y caótico.
“Brevísimo 2”
El teatro corto de humor para adultos “Brevísimo 2” vuelve a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) con nuevas obras de 15 minutos cada una, para que el público elija cual ver. Hoy se presentarán sucesivamente (a partir de las 22, con pausa entre una y otra puesta): “El regreso de Ramón”, de Gustavo Delgado con Chabela Díaz y Norma Aparicio interpretando a una medium y a una reciente viuda que recibe mensaje de su fallecido marido; “Yoga en el Caribe”, de Fabrizio Origlio con Jackie Anastasio Salas y Adriana Benimelli, sobre una psicóloga y su amiga en problemas conyugales; “Camboriu”, de Sebastián Ferré dirigida por Leonardo Gavriloff y actuada por Ezequiel Naschi, Natalia Yapura y Julio Chacana que van al límite en unas vacaciones que debían ser de descanso; “Estiradas”, de Víctor Hugo Cortés, dirigida por Yapura y con Anna Montenegro y Vanina Carbone, que no quieren envejecer; y “Asistencia al suicida”, de Pablo Albarello, con Carla Greta y Yanina Chaves en una situación límite, dirigidas por Benjamín Tannuré Godward.
También a las 22 se presentará “Lo que callamos”, en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575). Escrita y dirigida por Edith Montoya, la obra invita reflexionar sobre la importancia que tiene la comunicación en una pareja y es actuada por Rubén Lizondo y Viky Robledo.