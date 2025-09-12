Secciones
Otro error de Otamendi: del golpe con la Selección a la falla con Benfica

El defensor argentino no atraviesa su mejor momento: tras ser expulsado con la Selección frente a Venezuela, cometió un grave fallo en el empate 1-1 de Benfica ante Santa Clara.

Otamendi cometió un error en el empate entre Benfica y Santa Clara por la Liga Portuguesa.
Nicolás Otamendi vive días difíciles. El experimentado zaguero argentino, referente de la Selección y capitán del Benfica, sumó en menos de una semana dos situaciones negativas que lo dejaron en el centro de la escena.

El martes, por Eliminatorias, fue expulsado en el duelo ante Venezuela. Y el viernes 12 de septiembre, por la fecha 4 de la Primeira Liga de Portugal, cometió un error que le costó caro a su equipo en el empate 1-1 frente a Santa Clara.

El partido había empezado con buenas sensaciones: un cabezazo suyo provocó el rebote que abrió el marcador para Benfica. Sin embargo, en el complemento, a los 47 minutos, intentó devolverle la pelota de cabeza a su arquero en una jugada de “palomita”, pero falló y habilitó a Vinícius Lopes, que no perdonó y selló el empate.

Tras el partido, Otamendi reconoció su responsabilidad: “Cometí un error y lo asumo. Hay que seguir al siguiente paso”, expresó, aunque definió la acción como “una jugada de mierda que acontece”.

En el mismo encuentro también jugaron los argentinos Enzo Barrenechea, titular todo el partido, y Gianluca Prestianni, que ingresó en el complemento.

