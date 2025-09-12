Secciones
DeportesFútbol

"Equi" Fernández debutó en el Bayer Leverkusen: expulsión en su estreno en la Bundesliga

El exmediocampista de Boca jugó sus primeros minutos en Alemania, pero su presentación terminó con una roja por doble amarilla en la victoria 3-1 frente al Eintracht Frankfurt.

Ezequiel Fernández fue expulsado en su debut en Bayer Leverkusen. Ezequiel Fernández fue expulsado en su debut en Bayer Leverkusen. Foto tomada de TyC Sports.
Hace 1 Hs

Ezequiel “Equi” Fernández vivió un estreno agridulce en la Bundesliga. El mediocampista argentino, transferido al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros tras su paso por Al-Qadsiah de Catar, debutó oficialmente en el triunfo 3-1 ante el Eintracht Frankfurt, por la tercera fecha del torneo.

Fernández ingresó a los 62 minutos en lugar de Malik Tillman, por decisión del DT Kasper Hjulmand, quien buscaba reforzar el mediocampo para sostener el 2-1 parcial. Sin embargo, su debut se complicó en el tramo final: primero recibió una amarilla a los 78 minutos tras un gesto de fastidio al ser derribado en la banda izquierda, y luego fue expulsado a los 92’ por una barrida imprudente contra Fares Chaibi que significó su segunda tarjeta.

A pesar de quedar con un hombre menos, el Leverkusen aseguró la victoria. En el mismo encuentro, Exequiel Palacios encendió las alarmas al salir lesionado por una molestia muscular a los 15 minutos, mientras que Claudio “Diablito” Echeverri permaneció en el banco y Alejo Sarco no fue convocado.

“Equi” ya dejó su huella en Alemania, aunque no del modo que esperaba: su desafío será transformar este estreno accidentado en el primer paso de una etapa prometedora en Europa.

Temas AlemaniaBundesligaExequiel PalaciosBayer 04 LeverkusenArgentinaEzequiel Fernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
3

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
4

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
5

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección
6

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

Más Noticias
Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Comentarios