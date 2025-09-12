"Equi" Fernández debutó en el Bayer Leverkusen: expulsión en su estreno en la Bundesliga

Fernández ingresó a los 62 minutos en lugar de Malik Tillman, por decisión del DT Kasper Hjulmand, quien buscaba reforzar el mediocampo para sostener el 2-1 parcial. Sin embargo, su debut se complicó en el tramo final: primero recibió una amarilla a los 78 minutos tras un gesto de fastidio al ser derribado en la banda izquierda, y luego fue expulsado a los 92’ por una barrida imprudente contra Fares Chaibi que significó su segunda tarjeta.