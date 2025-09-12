"Equi" Fernández debutó en el Bayer Leverkusen: expulsión en su estreno en la Bundesliga

Ezequiel “Equi” Fernández vivió un estreno agridulce en la Bundesliga. El mediocampista argentino, transferido al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros tras su paso por Al-Qadsiah de Catar, debutó oficialmente en el triunfo 3-1 ante el Eintracht Frankfurt, por la tercera fecha del torneo.
Fernández ingresó a los 62 minutos en lugar de Malik Tillman, por decisión del DT Kasper Hjulmand, quien buscaba reforzar el mediocampo para sostener el 2-1 parcial. Sin embargo, su debut se complicó en el tramo final: primero recibió una amarilla a los 78 minutos tras un gesto de fastidio al ser derribado en la banda izquierda, y luego fue expulsado a los 92’ por una barrida imprudente contra Fares Chaibi que significó su segunda tarjeta.
A pesar de quedar con un hombre menos, el Leverkusen aseguró la victoria. En el mismo encuentro, Exequiel Palacios encendió las alarmas al salir lesionado por una molestia muscular a los 15 minutos, mientras que Claudio “Diablito” Echeverri permaneció en el banco y Alejo Sarco no fue convocado.
“Equi” ya dejó su huella en Alemania, aunque no del modo que esperaba: su desafío será transformar este estreno accidentado en el primer paso de una etapa prometedora en Europa.