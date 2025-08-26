Con una millonaria oferta al Al-Qadisiyah, Bayer Leverkusen busca quedarse con "Equi" Fernández

El mediocampista de 22 años completó una sólida primera temporada en Arabia Saudita. Con la camiseta del Al-Qadisiyah disputó 37 partidos, convirtió un gol y repartió cuatro asistencias, siendo clave en la campaña que llevó a su equipo a quedar cuarto en la liga y a alcanzar el subcampeonato en la King’s Cup. Su rendimiento, sumado a lo que ya había mostrado en Boca, lo puso en la mira de varios equipos europeos, aunque Leverkusen parece haber dado el paso decisivo para quedarse con su ficha.