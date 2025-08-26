Secciones
Con una millonaria oferta al Al-Qadisiyah, Bayer Leverkusen busca quedarse con "Equi" Fernández

El mediocampista argentino, surgido de Boca Juniors, está muy cerca de sumarse al campeón de la Bundesliga.

Hace 1 Hs

El futuro de "Equi" Fernández podría cambiar de manera definitiva en los próximos días. El Bayer Leverkusen avanzó con fuerza para quedarse con el mediocampista argentino y ya elevó una nueva propuesta al Al-Qadisiyah, dueño de su pase. Según trascendió, la oferta ronda los 30 millones de euros, sin complementos, aunque incluye una cláusula de reventa del 15% sobre una futura transferencia, condición que sería aceptada por el club árabe, que pedía no menos de 20 millones para dejarlo partir.

De concretarse la operación, Fernández se sumaría al plantel que conduce Erik ten Hag y que ya cuenta con otros dos argentinos: Exequiel Palacios, campeón con la Selección en Qatar 2022, y el juvenil Claudio “Diablito” Echeverri, una de las grandes promesas del fútbol nacional. Además, Boca recibiría alrededor de U$S1.500.000 en concepto de derechos de formación y mecanismo de solidaridad por ser el club en el que el volante surgió futbolísticamente.

El mediocampista de 22 años completó una sólida primera temporada en Arabia Saudita. Con la camiseta del Al-Qadisiyah disputó 37 partidos, convirtió un gol y repartió cuatro asistencias, siendo clave en la campaña que llevó a su equipo a quedar cuarto en la liga y a alcanzar el subcampeonato en la King’s Cup. Su rendimiento, sumado a lo que ya había mostrado en Boca, lo puso en la mira de varios equipos europeos, aunque Leverkusen parece haber dado el paso decisivo para quedarse con su ficha.

