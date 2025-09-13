Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: “Herencia y camino” en el Centro Cultural Virla
La cantautora y violinista tucumana Adriana Rojas (foto) presentará esta noche su espectáculo “Herencia y camino” desde las 22 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). Será un viaje por sus raíces musicales y su propio camino recorrido con un repertorio variado que abarca la música andina de su proyecto homenaje a Los Kjarkas, clásicos nacionales y composiciones propias que incluyen el pasado y lo nuevo. En las peñas de la capital, La Casa de Yamil (España 153) anuncia a Los Romanceros, Santiago Santos y Willy Flores, mientras que en El Cardón (Las Heras 50) estará Santiago Zamora. La Escondida (Miguel Lillo 234) será sede de una competencia de zamba, con la presencia de Paola Urcciadello y de Ángel Andrana como jurados, que será coronada con los recitales de Dúo Angirú, Los Pucareños, Guaypos y Coni Iramain.
“Latido constante”: Juan Saavedra y Retumbo Argentino actúan en el Círculo de la Prensa
El mayor bailarín folclórico de la actualidad, Juan Saavedra (foto), vuelve a Tucumán y esta noche a las 22 se presentará junto a Retumbo Argentino en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240). “Latido constante” es un recorrido por la danza nacional para compartir “una noche para hacer bailar el alma”, como anuncia.
“Cuentos del monte”: narración oral y música en El Nido
A las 21, en El Nido Casa Cultural (San Luis 559) volverán los relatos orales de las tradiciones del NOA en “Cuentos del monte” en una puesta escénica que reúne las actuaciones de Sebastián Bulacio y Paula Olazo con un músico que rota según cada función semanal: esta noche el invitado es Gastón Coromina.
Concierto gratuito: melodías de amistad
Un encuentro de calidad y solidaridad artística tendrá lugar esta noche, desde las 20.30 y con acceso libre en la Parroquia Cristo Rey (avenida Mate de Luna 3.906) en el concierto “Melodías de amistad: un mismo lenguaje, una misma raíz”. Será la reunión de los integrantes la Orquesta Escuela Divino Niño de Yerba Buena, que dirige Marcelo Ruiz, con los de la Orquesta Misional San José de Chiquitos de Bolivia, formaciones que comparten su característica de ser espacios populares y comunitarios de formación y desarrollo musical.
Centro Terán: festival de rock pop
Como parte del 65° Septiembre Musical, desde las 20 y en el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 254) habrá un festival de rock pop con bandas tucumanas de entrada gratuita. La cartelera está integrada por Rock & Lobos, La Ruth, Carola Mabel y Freestalera, junto a un patio gastronómico y cervecero.
Sala Caviglia: Ensamble Experimental Pergamusi
Ópera Documental y Free Pop es la propuesta que el Ensamble Experimental Pergamusi presentará desde las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), con composición de Bruno Masino y dirección de Lautaro Barrionuevo para dar vida a una experiencia donde la música y la búsqueda escénica se combinan para explorar nuevos lenguajes y formatos desde una mirada contemporánea.
Yerba Buena: encuentro NetiNeti
Desde las 10 y hasta la noche, continuará en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas y Moreno) el festival gratuito holístico NetiNeti, con distintos talleres de autoconocimiento, desintoxicación, yoga, cuentos y relatos orales. Además habrá espectáculos de burbujas y de circo, y los recitales musicales en vivo a partir de las 19 de Carlos Sat Nam y Marité Zalazar, (mantras), Ramiro Grignola y Agustín Demarchi, y l grupo chamánico Sonar del Alma.