Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: “Herencia y camino” en el Centro Cultural Virla

La cantautora y violinista tucumana Adriana Rojas (foto) presentará esta noche su espectáculo “Herencia y camino” desde las 22 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). Será un viaje por sus raíces musicales y su propio camino recorrido con un repertorio variado que abarca la música andina de su proyecto homenaje a Los Kjarkas, clásicos nacionales y composiciones propias que incluyen el pasado y lo nuevo. En las peñas de la capital, La Casa de Yamil (España 153) anuncia a Los Romanceros, Santiago Santos y Willy Flores, mientras que en El Cardón (Las Heras 50) estará Santiago Zamora. La Escondida (Miguel Lillo 234) será sede de una competencia de zamba, con la presencia de Paola Urcciadello y de Ángel Andrana como jurados, que será coronada con los recitales de Dúo Angirú, Los Pucareños, Guaypos y Coni Iramain.