Graneros es el nuevo líder del Grupo B en la zona campeonato del Anual

Graneros se trepó a lo más alto del Grupo B de la zona campeonato del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol. Los dirigidos por Mario Suárez superaron por 3 a 1 a Unión Simoca y, con 11 puntos, pasaron a San Martín (10) y a San Antonio (9).
El partido se resolvió en el primer tiempo con los goles del misionero Matías López, de penal, y de Benjamín Ruiz Rodríguez. Ariel Ríos descontó para Unión, pero en el complemento apareció Alberto Ramírez, que había ingresado desde el banco, para sellar la victoria. Los “cocodrilos” vuelven a perfilarse como protagonistas, después de haber perdido dos finales locales en los últimos tres años y de quedarse a las puertas del ascenso al Federal A en la recordada definición contra Gimnasia de Chivilcoy.
Por la misma zona, en Ranchillos, San Antonio igualó 0-0 con Talleres. La fecha continuará este domingo con los choques entre Jorge Newbery y Concepción FC, y Ateneo Parroquial Alderetes frente a San Lorenzo (Santa Ana).
Zona campeonato - Grupo A
La jornada también se pondrá en marcha mañana a las 16 con tres encuentros: Azucarera Argentina vs. Tucumán Central, Unión del Norte vs. Bella Vista y Central Norte vs. Villa Mitre.
Repechaje
En El Colmenar, Experimental goleó 5 a 0 a Atlético Concepción con un doblete de Gonzalo Ontivero y los tantos de Héctor Capdevila, David Gallardo y Daniel Acosta. Con este triunfo, las “Abejas” lideran el Grupo A con 12 puntos.
En Aguilares, Deportivo Aguilares se impuso 3 a 2 a Sportivo Trinidad con un gol agónico de Tobías Gervasi; antes habían marcado Carlos Gauna y Santiago Díaz, mientras que Nahuel Delgado y Samuel Contreras lo hicieron para la visita. All Boys también celebró: en tiempo adicional superó 1 a 0 a Sportivo Guzmán gracias al penal convertido por Mariano Peralta. Los “Julianos” quedaron complicados en la lucha por la permanencia, ya que hoy estarían jugando un desempate por el descenso.
En el Grupo D, Juventud Unida derrotó 2 a 0 a La Providencia en Tafí Viejo con goles de Nicolás Casorla y Luciano Corbalán y ahora es puntero. Este sábado, por el Grupo B, se medirán Argentinos del Norte vs. Santa Rosa y Deportivo Marapa vs. Llorens; en el Grupo C, Santa Lucía FC recibirá a Atlético.
Primera B
La segunda fase del Torneo Anual de la Primera B también tuvo acción. En el Grupo A, Ñuñorco, dirigido por Floreal García, aplastó 8 a 0 a Unión San Francisco con un doblete de Sebastián Luna, dos de Mario Ale, dos de Carlos Aldonate y los tantos de Mauricio Luna y Juan Pablo Trujillo. Mañana jugarán La Colonia vs. El Corte FC e Ingenio Viejo vs. Eudoro Avellaneda.
En el Grupo B, Los Independientes golearon 4 a 2 a Sacachispa con dos tantos de Cristofer Delmidio y otro de Lautaro Acuña. La fecha continuará con Garmendia FC vs. San Ramón.