Graneros es el nuevo líder del Grupo B en la zona campeonato del Anual

El partido se resolvió en el primer tiempo con los goles del misionero Matías López, de penal, y de Benjamín Ruiz Rodríguez. Ariel Ríos descontó para Unión, pero en el complemento apareció Alberto Ramírez, que había ingresado desde el banco, para sellar la victoria. Los “cocodrilos” vuelven a perfilarse como protagonistas, después de haber perdido dos finales locales en los últimos tres años y de quedarse a las puertas del ascenso al Federal A en la recordada definición contra Gimnasia de Chivilcoy.