Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

DeportesSan Martín de Tucumán

Liga Tucumana: San Martín ganó en Tafí Viejo y lidera la zona Campeonato

El "Santo" comenzó en desventaja pero torció la historia gracias a los goles de Exequiel Castaño y de Lautaro Díaz.

Liga Tucumana: San Martín ganó en Tafí Viejo y lidera la zona Campeonato Prensa CASM
Hace 1 Hs

San Martín reaccionó a tiempo y se quedó con la cima del grupo B de la zona Campeonato del Anual de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol.

El “santo” venció en Villa Obrera a Talleres por 2 a 1, con goles de Exequiel Castaño y Lautaro Díaz. Ramón Cisneros había abierto el marcador para el local. Con este triunfo, el “Santo” alcanzó los 9 puntos y le sacó un punto a Graneros y San Antonio.

El “Cocodrilo”, por su parte, igualó 0 a 0 en su visita a San Lorenzo de Santa Ana. Mientras tanto, en Aguilares, Jorge Newbery y Ateneo Parroquial Alderetes empataron 1 a 1 en un partido interrumpido en varias ocasiones. Rodrigo Desposito anotó por duplicado para el “Expreso”, incluyendo un gol en el noveno minuto de adición. Exequiel Narese había igualado de penal. La jornada se vio marcada por incidentes: el árbitro Marcos Díaz Barros demoró 10 minutos en cobrar un penal, el público local lanzó bengalas contra el arquero José Fernández, de la visita, y hubo problemas con el botiquín médico del banco de relevos.

En la zona Repechaje, Experimental lidera el grupo A tras vencer 1 a 0 a All Boys; Atlético Concepción derrotó 2 a 0 a Santa Lucía FC en el grupo C; y Lastenia alcanzó la cima del grupo D tras superar 2 a 1 a La Providencia.

En la Primera B, Ñuñorco derrotó 2 a 0 a El Corte FC, mientras que por el grupo B, Sacachispas venció 3 a 0 a Deportivo Trancas.

