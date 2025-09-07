Liga Tucumana: San Martín ganó en Tafí Viejo y lidera la zona Campeonato

El “Cocodrilo”, por su parte, igualó 0 a 0 en su visita a San Lorenzo de Santa Ana. Mientras tanto, en Aguilares, Jorge Newbery y Ateneo Parroquial Alderetes empataron 1 a 1 en un partido interrumpido en varias ocasiones. Rodrigo Desposito anotó por duplicado para el “Expreso”, incluyendo un gol en el noveno minuto de adición. Exequiel Narese había igualado de penal. La jornada se vio marcada por incidentes: el árbitro Marcos Díaz Barros demoró 10 minutos en cobrar un penal, el público local lanzó bengalas contra el arquero José Fernández, de la visita, y hubo problemas con el botiquín médico del banco de relevos.