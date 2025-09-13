Secciones
EconomíaSECTOR MAICERO

Los actores de la cadena del maíz se reunieron en pos de estrategias para fortalecer el cultivo

Tras dos campañas desde los estragos que causó el achaparramiento, productores, semilleras, instituciones científicas y asociaciones debatieron los aprendizajes que dejó el ataque de dalbulus maidis.

EJE. En el taller que se hizo en Apronor se destacó que “Salvemos al Maíz” entiende que existe un interés común por lograr el mayor rinde del cultivo y recuperar el área perdida en la última campaña. EJE. En el taller que se hizo en Apronor se destacó que “Salvemos al Maíz” entiende que existe un interés común por lograr el mayor rinde del cultivo y recuperar el área perdida en la última campaña.
Hace 8 Hs

El mes pasado se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) un taller sobre el achaparramiento del maíz. La actividad perseguía el objetivo de generar un espacio de trabajo en defensa de la cadena de producción de maíz. Asistieron 27 personas, en representación de diferentes organismos e instituciones del medio productivo relacionado al maíz; entre estos, instituciones públicas, empresas semilleras, colegio de profesionales, asociaciones de productores y asesores privados.

Participaron técnicos y representantes de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Fundación Lillo, de Bayer, de Syngenta, de Corteva, de Lima Grain, de Mistol Ancho, del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán (Ciazt), de los Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA) del NOA, de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), de Apronor y asesores privados.

Voceros señalaron que de un tiempo a esta parte el productor y la cadena del maíz toda incorporaron la necesidad de tener el cultivo en los sistemas productivos extensivos en la región norte del país. Y en este sentido, subrayaron que absolutamente nadie discute la importancia que el maíz aporta a la sustentabilidad del sistema.

Indicaron que en Salvemos al Maíz -cuyos miembros fundacionales son Apronor, el Ciazt, la SRT y el CREA NOA- piensan que todos tienen en común el interés por lograr el mayor rendimiento del cultivo y recuperar, al menos, la superficie que cayó en la última campaña a causa de los problemas sanitarios del cultivo. Recordaron que pasaron dos años muy diferentes y difíciles, y que el que viene seguramente será distinto, por lo que se debe trabajar en estrategias claras para manejar la enfermedad y lo que pudiera venir.

Los actores de la cadena del maíz se reunieron en pos de estrategias para fortalecer el cultivo

Ante la incertidumbre que reina, los productores y la cadena necesitan ajustar técnicas y comunicar más y mejor la situación de la problemática.

“Es clave comunicar masiva y claramente, las que se consideren las mejores recomendaciones para disminuir al máximo los efectos negativos del achaparramiento sobre el cultivo”, indicaron participantes de la reunión.

Objetivos claros

Es importante señalar que el taller tuvo los objetivos claros y que se debe trabajar en estos para lograr que la problemática del achaparramiento logre ser manejada.

Los objetivos del taller fueron el compartir lo aprendido en estas dos últimas campañas; enriquecer los pilares técnicos del control de la enfermedad y establecer un mensaje común entre los diversos actores de la cadena.

Los participantes finalmente trabajaron en grupos para determinar los aprendizajes logrados en los últimos años con el achaparramiento y estudiaron cuales serían las principales recomendaciones que le harían a los productores de maíz para atenuar las pérdidas a causa del achaparramiento.

Debido a ello trabajaron en una pirámide que el sector conoce y que se debe difundir de manera constante para que la producción de maíz no corra peligro nuevamente por los problemas originados por esta enfermedad.

Temas Sociedad Rural de TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresFundación Miguel LilloAsociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caña de azúcar: la calibración precisa de equipos pulverizadores es clave

Caña de azúcar: la calibración precisa de equipos pulverizadores es clave

Malezas en caña: la Eeaoc insistió sobre manejo temprano y buenas prácticas de aplicación

Malezas en caña: la Eeaoc insistió sobre manejo temprano y buenas prácticas de aplicación

Trigo: si las condiciones climáticas ayudan se obtendrían rindes en torno del promedio histórico

Trigo: si las condiciones climáticas ayudan se obtendrían rindes en torno del promedio histórico

El Ipaat difundió números parciales de la zafra 2025 en la región

El Ipaat difundió números parciales de la zafra 2025 en la región

En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

Lo más popular
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán
1

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina
2

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven
3

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán
4

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso
5

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore
6

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Más Noticias
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Comentarios