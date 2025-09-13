Los actores de la cadena del maíz se reunieron en pos de estrategias para fortalecer el cultivo

Indicaron que en Salvemos al Maíz -cuyos miembros fundacionales son Apronor, el Ciazt, la SRT y el CREA NOA- piensan que todos tienen en común el interés por lograr el mayor rendimiento del cultivo y recuperar, al menos, la superficie que cayó en la última campaña a causa de los problemas sanitarios del cultivo. Recordaron que pasaron dos años muy diferentes y difíciles, y que el que viene seguramente será distinto, por lo que se debe trabajar en estrategias claras para manejar la enfermedad y lo que pudiera venir.