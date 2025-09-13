Secciones
Avalan dos eventos vegetales genéticamente modificados

Suman 11 las aprobaciones autorizadas este años, hecho que constituye un récord desde 2019. Un riguroso proceso de evaluación.

Hace 8 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación autorizó, por medio de las resoluciones 169/2025 y 172/2025, dos nuevos eventos vegetales genéticamente modificados, uno de soja y otro de maíz, y suma ya un total de 11 aprobaciones vegetales genéticamente modificados autorizados en 2025, hecho que constituye un récord en vegetales aprobados de los últimos seis años.

Esto va en línea con las políticas de fortalecimiento que lleva adelante el Gobierno Nacional con los productores argentinos, que permitieron alcanzar el nivel más alto de autorizaciones en vegetales desde el 2019 con tres sojas, siete maíces y un algodón.

Estas decisiones de aprobación se toman luego de un riguroso proceso de evaluación realizado por la Conabia, que analiza el posible impacto en el agroecosistema, y por el Senasa, que verifica su seguridad para el consumo humano y animal, para controlar y confirmar que no representan ningún riesgo para la seguridad alimentaria ni para el ambiente.

Innovación en maíz

Respecto al nuevo maíz, el producto ofrece protección frente al ataque de ciertos insectos lepidópteros. Se trata de una innovación que permitirá mejorar el manejo integrado de las plagas y malezas, reducir costos y optimizar el rendimiento de los cultivos.

El nuevo evento de soja también ofrece defensa contra ciertos insectos leptidópteros, pero va combinado con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, dos de los principales desafíos que enfrenta este cultivo en nuestro país.

Cabe destacar que la introducción de estos eventos contribuye a fortalecer el sistema productivo mediante la implementación del Plan de Manejo de Resistencia de Insectos (PMRI), que busca prolongar la vida útil de la tecnología y preservar su eficacia frente a plagas.

