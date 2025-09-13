Secciones
Aftosa: cambios en la vacunación harían ahorrar U$S 25 millones a ganaderos
Hace 8 Hs

El Gobierno nacional modificó el plan de vacunación contra la fiebre aftosa para la segunda campaña de 2026: se dejarán de inocular vaquillonas, novillos, novillitos y toritos; y solo se vacunarán terneros. Además, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, dijo que estas decisiones implicarán para la producción ganadera un ahorro de unos U$S 25 millones. También se implementará un nuevo modelo de acta de vacunación integrado al Sistema de Gestión Sanitaria (Sigsa), para que haya un registro mucho más simple; y se habilitará una app. En los fundamentos de la resolución que modifica la vacunación, la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) María Beatriz Giraudo, precisa que desde 2006 no ha habido ocurrencia de la enfermedad, lo cual permite mantener el estatus reconocido internacionalmente como zona libre de fiebre aftosa con vacunación de la zona comprendida al norte de los ríos Barrancas y Colorado. “De acuerdo con el avance epidemiológico del plan de control y erradicación y con los muestreos realizados por Senasa, no se evidencia circulación viral”, agrega. “Está bueno que bajemos costos si son innecesarios. Solo hay que tener memoria de que la aftosa es un flagelo. Si el Senasa está de acuerdo, sus técnicos estudiaron el tema y están tranquilos con la medida, me parece muy bienvenida”, señaló el titular de la Asociación Argentina de Angus -raza bovina más numerosa del país-, Alfonso Bustillo.


Temas SenasaLuis CaputoGobierno nacional
