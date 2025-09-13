Fogliata desglosó las cifras que arrojó la zafra hasta ahora

Luego analizó la producción de Salta y de Jujuy. “A la fecha, allá molieron 4.484.350 toneladas de caña ‘bruta’, con rindes de un 9,524%; y 3.955.219 toneladas de caña ‘neta’, con rindes de un 10,853%, valores con buena ubicación en el contexto mundial”, dijo. Añadió que allá se molió un 35,4% de lo molido en Tucumán. Y se produjeron 427.090 toneladas de azúcar “equivalente”, cifra mayor que la de Tucumán en porfentaje, debido a los mejores rindes fabriles. “De azúcar ‘físico’ en esas provincias se produjeron 381.301 toneladas (un 43,3%, respecto de Tucumán), pero aquí viene lo interesante: solo 51.820 toneladas (13,6%) de blanco A; 160.549 toneladas de crudo (42,1%); 88.107 toneladas de refinado (23,1%); 77.736 toneladas de orgánico (20,4%) y 3.449 toneladas de otros (0,9%). Por lo visto parece que priorizaron azúcares para exportación”, puntualizó Fogliata.