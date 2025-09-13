Fogliata desglosó las cifras que arrojó la zafra hasta ahora

“Resulta interesante echar un vistazo a la evolución de la zafra 2025; sobre todo cuando esta se encuentra en la mitad. Vamos a poner énfasis en Tucumán, specto del resto de NOA y del país, y vamos a incluir exportaciones, precios (locales e internacionales) y estimaciones en la rentabilidad del cañaveral”, señaló el asesor privado Franco Fogliata.
Señaló que al 3 de septiembre, estadísticas oficiales del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) indican que en Tucumán la molienda de “caña bruta” alcanzó las 12.557.737 de toneladas. “Esto representa el 71,3% de la estimación global de caña disponible difundida por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de unas 17,6 millones de toneladas. Esa estimación surge de 301.770 hectáreas cultivadas (récord absoluto en varios años), con la novedad total de 2.140 hectáreas de cañaverales en zonas de Santiago del Estero y de Catamarca, pues en Tucumán, la Eeaoc revela 298.930 hectáreas.”, dijo.
Y se preguntó si a la actividad azucarera local le conviene aumentar el área cultivada. “En especial, en provincias vecinas, con suelos y clima distintos, unido a mayor costo del transporte”, precisó Fogliata. Añadió que desde 2012, con 251.810 hectáreas, al año en curso, el crecimiento alcanzó un 18,8%, mientras que el azúcar producido (a 2024) solo aumentó un 9,6%. “Este año puede variar esa proporción. Si paralelamente no aumenta la cuota mezcla del bioetanol y las exportaciones no alcanzan el ritmo deseado, puede haber problemas con sobreofertas de azúcar dado el avance de la zafra”, dijo.
Fogliata agregó que el porcentaje de rendimiento fabril de esa caña a la fecha marcó un 8,427%, menor al mensual de un 9,754%. “Con el avance y sin heladas la maduración va mejorando, pero no revierte al panorama general que sigue abajo. Es probable que la explicación esté dada con el inicio de zafra, pues los rindes de mayo (con 11 ingenios en molienda) llegaron a un 6,725% y subieron en junio a un 8,109% (una media de 7,417%)”, dijo.
Señaló que el total de caña “neta” fue de 11.266.359 toneladas, una diferencia de 1.291.378 toneladas resecto de la “bruta”; un 10,3%. “El porcentaje de rendimiento fabril neto total llegó a un 9,383% frente a un 10,796% mensual. Buen valor este último. El ‘azúcar equivalente’ producido fue de 1.058.353 toneladas; un 8,427% sobre ‘caña bruta’ y un 9,383% sobre la caña ‘neta’”, indicó. Explicó que el concepto de azúcar equivalente es azúcar total producido. “De allí surge el ‘azúcar físico’ (879.887 toneladas; un 16,9% del total), distribuidos de esta forma: 554.208 toneladas del blanco A (63%), 204.267 toneladas del crudo (23,2%), 104.767 toneladas del refinado (11,9%) y 16.645 toneladas del orgánico (1,9%)”, indicó.
Luego se propuso relacionar las 17,6 millones estimadas por la Eeaoc con el porcentaje de rendimiento fabril de caña neta, de un 9,393%. “Al final de la zafra se podrían lograr unas 1.747.680 toneladas del ‘equivalente’, valor que coincide con el balance azucarero de la consultora Arquímedes Carrizo, que da 1,7 millón de toneladas. Así estaríamos ante un récord total de azúcares producidos”, destacó.
Advirtió que debido a que aún restan unos 90 días de zafra, para llegar a aquella cifra, se deben producir 689.327 toneladas. “Hasta el 3 de setiembre se produjeron 7.300 toneladas por día de azúcares. Si se mantiene ese ritmo y la zafra llegara a noviembre, podrían lograrse esas cifras; siempre y cuando las lluvias de primavera no alteren la molienda”, precisó. Por todo ello, dijo que se insiste en que las exportaciones serán clave para sanear el mercado interno.
Luego analizó la producción de Salta y de Jujuy. “A la fecha, allá molieron 4.484.350 toneladas de caña ‘bruta’, con rindes de un 9,524%; y 3.955.219 toneladas de caña ‘neta’, con rindes de un 10,853%, valores con buena ubicación en el contexto mundial”, dijo. Añadió que allá se molió un 35,4% de lo molido en Tucumán. Y se produjeron 427.090 toneladas de azúcar “equivalente”, cifra mayor que la de Tucumán en porfentaje, debido a los mejores rindes fabriles. “De azúcar ‘físico’ en esas provincias se produjeron 381.301 toneladas (un 43,3%, respecto de Tucumán), pero aquí viene lo interesante: solo 51.820 toneladas (13,6%) de blanco A; 160.549 toneladas de crudo (42,1%); 88.107 toneladas de refinado (23,1%); 77.736 toneladas de orgánico (20,4%) y 3.449 toneladas de otros (0,9%). Por lo visto parece que priorizaron azúcares para exportación”, puntualizó Fogliata.