Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El joven de 33 años estaba internado en el Padilla. El caso volvió a generar polémica por la falta de una bicisenda en la zona.

Hace 3 Hs

El ciclista que fue arrollado el miércoles en la ruta 9, falleció en el hospital Padilla, según confirmaron fuentes policiales y autoridades del centro asistencial. Tenía 33 años.

Según consta en el informe oficial, cerca de las 15.45, Gonzalo Ezequiel Prokop (33 años) y Juan Eduardo López (44) circulaban por la ruta en bicicleta. Al llegar a la altura del ingreso a Villa Mariano Moreno, fueron arrollados por el Ford Fiesta que era conducido por el policía retirado Juan de la Cruz Jiménez (76).

Los allegados a Prokop confirmaron que normalmente unía la capital tucumana con El Cadillal para entrenarse. “Espero que ahora las autoridades reflexionen sobre los peligros que sufrimos los bikers cuando recorremos ese trayecto. ¿Esperarán otra muerte para darse cuenta?”, se preguntó Martín Quesada.

Este percance se registró a pocos kilómetros del lugar donde fue arrollado José “Cheo” Hernández, reconocido biker tucumano. El ciclista se encuentra internado en estado reservado tras sufrir un grave accidente el martes 2 en la misma ruta, pero a la altura de la empresa Trapani.

La muerte de Prokop generó gran dolor entre los ciclistas tucumanos que expresaron su preocupación y dolor en las redes sociales. También generó una polémica sobre la utilización de esa ruta para practicar el deporte.

Los deportistas exigen la construcción de una bicisenda que una la capital tucumana con El Cadillal, proyecto que está listo, pero que hasta el momento no tiene financiamiento. En tanto que las autoridades sostienen que las normas prohíben circular en bicicleta por esa ruta.

