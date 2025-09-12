Universidades y salud pediátrica: Diputados oficializó la convocatoria para tratar los vetos de Milei

Temas de la convocatoria

El temario de la sesión incluye otros puntos que generan incomodidad en la Casa Rosada. Entre ellos, los pedidos de informes verbales a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por la difusión de audios que los vinculan con presuntos pagos ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad.