Universidades y salud pediátrica: Diputados oficializó la convocatoria para tratar los vetos de Milei

Con el objetivo de debatir los recientes vetos del presidente Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación oficializó este viernes la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 17 de septiembre.
La medida se produce luego de que el mandatario vetara dos leyes aprobadas por el Congreso: la ley de financiamiento universitario, que preveía la actualización por inflación de los fondos destinados a las universidades nacionales y la reapertura de paritarias para el sector, y la ley de emergencia pediátrica, que buscaba reforzar los recursos hospitalarios y recomponer los ingresos del personal de salud infantil.
Temas de la convocatoria
El temario de la sesión incluye otros puntos que generan incomodidad en la Casa Rosada. Entre ellos, los pedidos de informes verbales a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por la difusión de audios que los vinculan con presuntos pagos ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad.
Asimismo, se propone la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a otras autoridades, para que den explicaciones sobre irregularidades en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis) y sobre denuncias de cobros indebidos en procesos vinculados a prestaciones sociales.
La convocatoria también prevé el tratamiento de proyectos destinados a la creación de comisiones especiales de investigación. El foco estará en esclarecer hechos relacionados con la comercialización de fentanilo contaminado en el sistema de salud y en determinar las posibles responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en la fiscalización de estos casos.