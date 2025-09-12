Secciones
Política

Universidades y salud pediátrica: Diputados oficializó la convocatoria para tratar los vetos de Milei

El pedido incluye además informes a Karina Milei y Mario Lugones por los audios sobre presuntas coimas en la Andis.

Universidades y salud pediátrica: Diputados oficializó la convocatoria para tratar los vetos de Milei
Hace 1 Hs

Con el objetivo de debatir los recientes vetos del presidente Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación oficializó este viernes la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 17 de septiembre.

La medida se produce luego de que el mandatario vetara dos leyes aprobadas por el Congreso: la ley de financiamiento universitario, que preveía la actualización por inflación de los fondos destinados a las universidades nacionales y la reapertura de paritarias para el sector, y la ley de emergencia pediátrica, que buscaba reforzar los recursos hospitalarios y recomponer los ingresos del personal de salud infantil.

Temas de la convocatoria

El temario de la sesión incluye otros puntos que generan incomodidad en la Casa Rosada. Entre ellos, los pedidos de informes verbales a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por la difusión de audios que los vinculan con presuntos pagos ilegales y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad.

Asimismo, se propone la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a otras autoridades, para que den explicaciones sobre irregularidades en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis) y sobre denuncias de cobros indebidos en procesos vinculados a prestaciones sociales.

La convocatoria también prevé el tratamiento de proyectos destinados a la creación de comisiones especiales de investigación. El foco estará en esclarecer hechos relacionados con la comercialización de fentanilo contaminado en el sistema de salud y en determinar las posibles responsabilidades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en la fiscalización de estos casos.

Temas TucumánBuenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónLuis CaputoJavier MileiMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Caputo ratificó el rumbo del Gobierno en la previa de las elecciones bonaerenses

Luis Caputo ratificó el rumbo del Gobierno en la previa de las elecciones bonaerenses

El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

El mensaje de Javier Milei tras el apoyo del FMI: “Seguiremos desregulando”

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario
3

Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020
4

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
5

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
6

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Más Noticias
La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

La Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a la familia de Paola Tacacho, asesinada en 2020

Lisandro Catalán, en LA GACETA: No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección

Lisandro Catalán, en LA GACETA: "No tengo dudas que en octubre vamos a hacer una gran elección"

Osvaldo Jaldo habló sobre el aislamiento de Javier Milei: Hoy, el Presidente está solo

Osvaldo Jaldo habló sobre el "aislamiento" de Javier Milei: "Hoy, el Presidente está solo"

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Comentarios