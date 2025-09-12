Máximo Kirchner: “Milei dijo que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria - UxP) rompió el silencio este viernes y habló sobre el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas que se celebraron en provincia de Buenos Aires el pasado domingo 7 de septiembre. Lanzó duras críticas contra Javier Milei y pronosticó "una Navidad y un Año Nuevo bastante complejos".
Al analizar los motivos de la victoria de Fuerza Patria, el legislador consideró que el factor económico fue clave. “El parate se siente cada vez más en la economía. La pérdida de trabajo de muchos argentinos se está acelerando, hay muchos argentinos con miedo a perderlo, y cuando tenés miedo a perder tu trabajo, empezás a aceptar condiciones salariales o laborales que nada tienen que ver con los mínimos derechos”, analizó.
En ese sentido, espera que el próximo 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales, haya “un correlato” con los resultados del último domingo “ante una motosierra que hace estragos en las familias bonaerenses”.
“Es una elección en la que ganó, fundamentalmente, la gente”, subrayó.
Por otra parte, Máximo deseó, a pesar de sus enormes diferencias con el Gobierno, que “tengan la capacidad de reconducir el proceso, porque en el medio está la vida de millones de familias argentinas”, y vaticinó “una Navidad y un Año Nuevo que van a ser bastante complejos para nuestro pueblo”.
Entre los apuntados por Kirchner estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo: “Habla con una soberbia, una agresividad pocas veces vista para un ministro de Economía de tan pocos éxitos. Si Maradona canchereaba, bueno, apiló 7 ingleses, ¿qué le vas a decir? Pero este no apiló ingleses".
Consultado por los dos años de gobierno que le quedan a Javier Milei, el diputado nacional no se atrevió a asegurar que el ciclo no terminará antes de lo planeado. “Sería un aventurero si dijera que termina antes o no. Debería primar la responsabilidad del Presidente. No puedo hacer mucho si el tipo me empieza a cantar en la cara que quiere sacar al pingüino del cajón. ¿Qué querés que haga? Es muy difícil comunicarse con esa persona o que te nazca voluntad de ayudarla", advirtió.
“Javier Milei decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo”, afirmó el hijo de Cristina Kirchner, en diálogo con el canal de streaming Gelatina.