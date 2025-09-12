Los gobernadores de Provincias Unidas cuestionaron los vetos de Javier Milei y reclamaron diálogo

Los gobernadores que integran el frente Provincias Unidas se reunieron este viernes en Córdoba y cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El encuentro tuvo lugar en la Exposición Rural de Río Cuarto, donde el ex gobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti y el actual mandatario cordobés Martín Llaryora recibieron a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). En tanto, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no pudieron asistir por motivos de agenda.
Durante su intervención, Llaryora lanzó fuertes críticas a la administración nacional: “El de Javier Milei es un Gobierno cruel que no fija prioridades”, señaló, al cuestionar los vetos presidenciales a las leyes de ATN, discapacidad, universidades y al financiamiento del Hospital Garrahan.
Además, advirtió sobre las consecuencias económicas de las medidas oficiales: “El modelo de Milei produce desempleo”.
Con miras a octubre
De cara a las elecciones legislativas y con la mirada puesta en 2027, Llaryora adelantó que el frente busca consolidar una propuesta alternativa: “Estamos construyendo un proyecto distinto y nuevo, con una mirada productiva, con sensatez; una nueva alternativa que lleve a la Argentina en paz hacia adelante”.
Por último, el gobernador también pidió al Ejecutivo nacional abrir instancias de diálogo. “Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. No entiendo cómo no le preguntan al Gobierno qué hace que mientras se está legislando la ley o se veta no se ha sentado con los sectores a dialogar y buscar una salida. Es necesario que el gobierno dialogue y se siente ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan”, cerró.