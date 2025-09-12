Los gobernadores de Provincias Unidas cuestionaron los vetos de Javier Milei y reclamaron diálogo

Por último, el gobernador también pidió al Ejecutivo nacional abrir instancias de diálogo. “Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. No entiendo cómo no le preguntan al Gobierno qué hace que mientras se está legislando la ley o se veta no se ha sentado con los sectores a dialogar y buscar una salida. Es necesario que el gobierno dialogue y se siente ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan”, cerró.