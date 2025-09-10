Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

Este jueves vence el plazo que tiene el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para vetar total o parcialmente los proyectos sancionados o avanzar con su reglamentación. Mientras tanto, en el Gobierno nacional se evalúa la estrategia a seguir en el marco de nuevas instancias de diálogo, como la relanzada "mesa federal" y la "mesa de política nacional", con el objetivo de tender puentes con actores provinciales y otros sectores políticos.