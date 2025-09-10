Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

Javier Milei vetará las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación vinculadas a la emergencia pediátrica del hospital Garrahan, el financiamiento universitarioy el reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), este último impulsado por los gobernadores del país. Así lo confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada, a pocas horas de que venza el plazo legal para tomar una decisión.
La medida se da en medio de un complejo escenario político, marcado por las consecuencias de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la escalada del dólar, tensiones internas en el oficialismo y el impacto del reciente escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) referidos a posibles coimas en el seno de la administración libertaria.
Este jueves vence el plazo que tiene el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para vetar total o parcialmente los proyectos sancionados o avanzar con su reglamentación. Mientras tanto, en el Gobierno nacional se evalúa la estrategia a seguir en el marco de nuevas instancias de diálogo, como la relanzada "mesa federal" y la "mesa de política nacional", con el objetivo de tender puentes con actores provinciales y otros sectores políticos.
La caída en el territorio bonaerense fue un golpe significativo para la gestión libertaria, que además enfrenta el distanciamiento de los gobernadores que integran el bloque de Provincias Unidas. La decisión de vetar la ley de ATN, redactada por los 24 distritos, genera incertidumbre sobre la relación entre el Ejecutivo y las provincias en lo que resta del año, consignó el diario "Ámbito".
Aunque el nombramiento de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior fue bien recibido por algunos mandatarios, desde varias gobernaciones esperaban también que el Ejecutivo se abstuviera de vetar los proyectos que ellos mismos impulsaron. Sin embargo, el anuncio realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la reapertura de la mesa de diálogo federal fue recibido con cautela.
Otra definición pendiente es el futuro de la ley de emergencia en Discapacidad, también sancionada por el Congreso. En Casa Rosada se analizan diferentes opciones, entre ellas la judicialización de la norma o una reglamentación que limite su implementación.
En este contexto, el próximo lunes 15 de septiembre, a las 21, Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional.