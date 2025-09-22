Qué compañías aparecen en el ranking de mejores empleadoras para mujeres en la Argentina

El ranking de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2025 elaborado por Great Place to Work (GPTW) reveló cuáles son las 50 compañías argentinas que se destacan por crear entornos de equidad de género, confianza y desarrollo profesional. La consultora internacional evaluó a 270 organizaciones mediante entrevistas a más de 32.000 colaboradores y presentó una radiografía del mundo laboral femenino.
El estudio mostró que estas empresas superan ampliamente al promedio del mercado en indicadores de satisfacción: credibilidad (88%), respeto (92%), camaradería (89%), imparcialidad (90%) y orgullo (89%). Además, el 97% de las colaboradoras afirmó recibir un trato justo, sin distinción de género, lo que contrasta con un escenario general donde los números suelen ser hasta 20 puntos más bajos.
Equidad, liderazgo y oportunidades
Las organizaciones incluidas avanzaron en políticas concretas para reducir la brecha de género. Entre ellas se encuentran planes de carrera basados en autoconocimiento, formación de habilidades, mentoría y experiencias laborales. También implementaron monitoreo de brecha salarial, creación de comités de género y programas de liderazgo femenino que garantizan espacios libres de sesgos.
Según el informe, el 90% de las trabajadoras reconoce el interés de los líderes por su bienestar personal, mientras que el 86% valora la salud emocional y psicológica dentro de la empresa. Estos números reflejan un cambio cultural que ya no se limita al discurso, sino que se traduce en políticas activas.
El equilibrio entre vida laboral y personal
La flexibilidad horaria y los beneficios familiares ocupan un lugar clave en este ranking. Las compañías distinguidas ofrecen licencias inclusivas para maternidad y paternidad en distintas formas; cobertura para tratamientos de fertilidad o adopción; extensión de planes médicos familiares y horarios adaptados a las necesidades de la vida cotidiana.
El 85% de las colaboradoras destacó que existe un apoyo activo al equilibrio entre trabajo y vida personal, mientras que el 92% valoró la posibilidad de ausentarse por asuntos propios sin que eso genere consecuencias negativas en su entorno laboral.
Los líderes del ranking
En la categoría de más de 1.000 empleados figuran las siguientes compañías:
- DHL Argentina
- Softtek
- Philip Morris Argentina
Se suman PedidosYa, EY, Banco Ciudad, Konecta, Macro, SanCor Salud, Verisure Argentina, Laboratorios Raffo, Deloitte y Nestlé.
Schneider Electric aparece como líder del listado de 251 a 1.000 empleados. En ese segmento también figuran:
- IT Patagonia
- Salesforce
- Hilton Buenos Aires
También ingresaron a la lista Flux IT, AES Servicios América, Lenovo Argentina, Allianz Argentina, Assurant, ZS Argentina, Havas y SC Johnson.
Entre las firmas de hasta 250 empleados lideran:
- ABN Digital
- Hotel Saint George
- AW
Seguida por Adila Fin and Pay, Aerocare, Klimber, Morel Vulliez, Eldar, Artech, Grupo Integra, BASE4 Security y Nubiral.
En el rubro Pymes, Gea Logistics encabezó la lista, acompañada por Tec5.tech, Nubax, Diversitas, Oceanic International Trade, GDA, Steplix, Bro Food Supplier, Macro Intell SA, Mind Translations, Estudio Monti, Grupo WellTech y Vivi Marketing.
Desafíos pendientes
A pesar de los avances, el informe advirtió que persisten retos en la construcción de vínculos emocionales con las colaboradoras más jóvenes.
En este grupo, el orgullo y el sentido de pertenencia aparecen por debajo del promedio, lo que obliga a los equipos de recursos humanos a diseñar estrategias que fortalezcan la inclusión desde los primeros pasos en la carrera profesional.