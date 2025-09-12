Francisco Cerúndolo brilló y Argentina quedó a un paso de la clasificación en la Copa Davis contra Países Bajos

Francisco Cerúndolo jugó un partido impecable en Groningen y puso a la Selección Argentina de tenis 2-0 arriba frente a Países Bajos. Con un triunfo por 7-6 (4) y 6-1 sobre Botic van de Zandschulp, el porteño aseguró un viernes perfecto para el equipo que conduce Javier Frana y dejó la serie a un solo punto del pase al Final 8 de Bolonia.
En el primer set, el duelo fue parejo y con quiebres de servicio de ambos lados: tres por cada jugador hasta llegar al tiebreak. Allí, Cerúndolo encadenó una ráfaga de puntos que le permitió cerrarlo 7-6 (4) y encaminar el partido. La segunda manga tuvo otro desarrollo. “Fran” se soltó, quebró de entrada y no le dio chances a su rival, imponiéndose por un claro 6-1 que hizo estallar a la delegación argentina.
Con el estadio MartiniPlaza colmado por más de 4.000 hinchas neerlandeses, Argentina mostró carácter y superó el ambiente adverso. Más temprano, Tomás Etcheverry había abierto la serie con una victoria frente a Jesper de Jong (6-4 y 6-4), lo que permitió al conjunto albiceleste llegar al segundo punto con la confianza de no estar en desventaja.
El sábado será turno del dobles, que podría sellar la clasificación. Horacio Zeballos y Andrés Molteni se perfilan para enfrentar a la dupla local integrada por Sander Arends y Sem Verbeek. Si Argentina gana, asegurará su lugar en la definición de noviembre en Italia; en caso contrario, la serie continuará con dos partidos de singles.
Los Halcones, bajo la conducción de Frana, quedaron a un paso de repetir lo logrado el año pasado, cuando ingresaron al selecto grupo de los ocho mejores del mundo. Esta vez, el objetivo es llegar a Bolonia con más fuerza y soñar con dar pelea en la recta final de la Copa Davis.