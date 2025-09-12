Francisco Cerúndolo brilló y Argentina quedó a un paso de la clasificación en la Copa Davis contra Países Bajos

En el primer set, el duelo fue parejo y con quiebres de servicio de ambos lados: tres por cada jugador hasta llegar al tiebreak. Allí, Cerúndolo encadenó una ráfaga de puntos que le permitió cerrarlo 7-6 (4) y encaminar el partido. La segunda manga tuvo otro desarrollo. “Fran” se soltó, quebró de entrada y no le dio chances a su rival, imponiéndose por un claro 6-1 que hizo estallar a la delegación argentina.