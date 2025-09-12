Tomás Etcheverry abrió la serie con una victoria y Argentina lidera la Copa Davis ante Países Bajos

Tomás Etcheverry abrió con una sonrisa la serie de Copa Davis para el equipo argentino. El platense se impuso a Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 en el arranque de la llave disputada en Groningen, lo que puso a los dirigidos por Javier Frana 1-0 arriba.
El número 64 del ranking ATP mostró solidez en los momentos clave y, pese a algunos altibajos, logró inclinar la balanza en los dos parciales. En el primero quebró rápido para colocarse 3-1, aunque su rival recuperó la desventaja. Sin embargo, Etcheverry volvió a tomar la iniciativa y cerró el set con autoridad.
En la segunda manga fue De Jong quien arrancó mejor y se adelantó 2-0, pero el argentino reaccionó con dos quiebres consecutivos y dio vuelta el marcador. El cierre tuvo tensión porque el holandés salvó tres match points antes de que “Tomi” pudiera concretar la victoria en el cuarto intento, tras una hora y 58 minutos de juego en el MartiniPlaza.
Con este triunfo, Argentina tomó ventaja en la segunda ronda clasificatoria, instancia decisiva para llegar al “Final 8” que se disputará en noviembre en Bolonia. En el segundo turno de la jornada, Francisco Cerúndolo (21°) enfrentará a Botic van de Zandschulp (86°), con la chance de estirar la diferencia.
El equipo nacional está integrado también por Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, mientras que Países Bajos cuenta con De Jong, van de Zandschulp, Guy Den Ouden, Sem Verbeek y Sander Arends. La serie se juega al mejor de cinco partidos, con cuatro singles y un dobles.