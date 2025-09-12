Tomás Etcheverry abrió la serie con una victoria y Argentina lidera la Copa Davis ante Países Bajos

En la segunda manga fue De Jong quien arrancó mejor y se adelantó 2-0, pero el argentino reaccionó con dos quiebres consecutivos y dio vuelta el marcador. El cierre tuvo tensión porque el holandés salvó tres match points antes de que “Tomi” pudiera concretar la victoria en el cuarto intento, tras una hora y 58 minutos de juego en el MartiniPlaza.