Secciones
DeportesTenis

Tomás Etcheverry abrió la serie con una victoria y Argentina lidera la Copa Davis ante Países Bajos

El platense se impuso 6-4 y 6-4 sobre Jesper de Jong en Groningen y dejó al conjunto capitaneado por Javier Frana con ventaja en el inicio de la llave clasificatoria al “Final 8”.

FELICIDAD ARGENTINA. Etcheverry necesitó casi dos horas para superar a De Jong. FELICIDAD ARGENTINA. Etcheverry necesitó casi dos horas para superar a De Jong.
Hace 3 Hs

Tomás Etcheverry abrió con una sonrisa la serie de Copa Davis para el equipo argentino. El platense se impuso a Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 en el arranque de la llave disputada en Groningen, lo que puso a los dirigidos por Javier Frana 1-0 arriba.

El número 64 del ranking ATP mostró solidez en los momentos clave y, pese a algunos altibajos, logró inclinar la balanza en los dos parciales. En el primero quebró rápido para colocarse 3-1, aunque su rival recuperó la desventaja. Sin embargo, Etcheverry volvió a tomar la iniciativa y cerró el set con autoridad.

En la segunda manga fue De Jong quien arrancó mejor y se adelantó 2-0, pero el argentino reaccionó con dos quiebres consecutivos y dio vuelta el marcador. El cierre tuvo tensión porque el holandés salvó tres match points antes de que “Tomi” pudiera concretar la victoria en el cuarto intento, tras una hora y 58 minutos de juego en el MartiniPlaza.

Con este triunfo, Argentina tomó ventaja en la segunda ronda clasificatoria, instancia decisiva para llegar al “Final 8” que se disputará en noviembre en Bolonia. En el segundo turno de la jornada, Francisco Cerúndolo (21°) enfrentará a Botic van de Zandschulp (86°), con la chance de estirar la diferencia.

El equipo nacional está integrado también por Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, mientras que Países Bajos cuenta con De Jong, van de Zandschulp, Guy Den Ouden, Sem Verbeek y Sander Arends. La serie se juega al mejor de cinco partidos, con cuatro singles y un dobles.

Temas Copa Davis Asociación Argentina de TenisPaíses BajosArgentinaFrancisco CerúndoloTomás Etcheverry
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Agenda de TV del viernes: ¿Dónde ver en vivo Newells vs Atlético Tucumán y la Copa Davis?

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios