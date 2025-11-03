Secciones
Lo que necesitás saber para organizar vacaciones sin estresarte

Un estudio de Booking sobre el perfil del viajero dio a conocer los consejos clave para transformar la planificación de cualquier viaje en una experiencia más simple y efectiva.

Hace 1 Hs

Definir un destino; comprar un pasaje o preparar el auto; reservar un alojamiento y pensar en qué hacer en el lugar elegido. Esa rutina forma parte de la vida de todo viajero argentino, sin importar si es de los que planifican cada detalle con meses de anticipación o de los que improvisan hasta el último minuto.

Booking.com, la plataforma global de reservas de alojamientos y experiencias, publicó un estudio sobre los distintos perfiles de viajeros en la Argentina y compartió un listado con recomendaciones para organizar un viaje perfecto adaptable a cada estilo. La propuesta apunta a quienes disfrutan tanto de la planificación como de la espontaneidad, y busca evitar que los contratiempos arruinen la experiencia.

El punto de partida: definir el viaje

El primer paso es fijar el objetivo: relajación, adrenalina, gastronomía, naturaleza o cualquier otro motivo. A partir de ahí, se decide la fecha y la compañía: pareja, amigos, familia, mascotas o incluso uno mismo. 

En cuanto al destino, Booking recomienda investigar opciones que se ajusten al presupuesto, al clima y a los intereses. El estudio detectó que el 10% de los argentinos alguna vez se quedó con el traje de baño seco porque solo llovió durante sus vacaciones. Revisar el pronóstico o la estadística del clima antes de viajar no es un detalle menor.

El presupuesto y la organización

Los números siempre pesan en un viaje. Por eso es clave establecer un presupuesto que considere transporte, alojamiento, comidas, actividades, seguros y hasta obsequios. También conviene reservar un pequeño fondo para gastos imprevistos, desde una excursión inesperada hasta un recuerdo irresistible en una vidriera.

En el caso del alojamiento, las opciones van desde hoteles hasta hostels, casas y departamentos. La plataforma destaca que, ante la superabundancia de alternativas, deviene importante leer reseñas y observar la ubicación en el mapa antes de confirmar. Otro factor que se volvió central es la cancelación gratuita: esa cláusula permite mantener la flexibilidad si surge un cambio de último momento.

Consejos prácticos para evitar sorpresas

El listado también incluye cuestiones menos glamorosas pero imprescindibles: revisar la documentación, tramitar visados cuando corresponda y contratar un seguro de viaje. Además, guardar copias digitales de los documentos puede ser un salvavidas en cualquier circunstancia.

Otro tip apunta a la preparación cultural y logística. Aprender frases básicas en otro idioma, conocer normas locales, y descargar mapas offline o aplicaciones de transporte son recursos que simplifican la estadía. Según el estudio, el 7,5% de los argentinos ya usa inteligencia artificial para estas tareas, desde para traducir textos hasta para encontrar la mejor ruta.

Finalmente, la lista de equipaje y el seguimiento de la actualidad del destino cierran el círculo. Armar la valija de acuerdo con el clima y las actividades, llevar lo esencial y consultar si habrá eventos o restricciones en las fechas elegidas evita complicaciones.

Viajar sin perder el disfrute

La idea no es convertir la planificación en una obsesión, sino en una herramienta que deje espacio a la improvisación y al descanso. Tanto para los viajeros clásicos como para los improvisados o los amantes de la planificación extrema, los consejos de Booking buscan lo mismo: que el viaje empiece mucho antes de subir al avión o al auto, y que el disfrute no se pierda en el camino.

