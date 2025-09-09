Festivales, cine, aventuras al aire libre y más para vivir septiembre en Tucumán

Septiembre no sólo trae la primavera. En Tucumán también significa una agenda llena de planes para todos los gustos. A esa tendencia se sumó el Gobierno provincial con el lanzamiento del Mes del Turismo 2025, que incluye propuestas que van desde fiestas populares y competencias deportivas hasta ciclos culturales y recorridos guiados por la ciudad.
La mayor concentración de actividades ocurrirá entre el 12 y el 21 de septiembre, ya que coinciden las principales fiestas populares y los festejos de la primavera. La agenda completa se puede consultar en las redes sociales oficiales del Ente Tucumán Turismo (@tucumanturismo) y en su página web.
Algunos ejemplos de las actividades son La Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, la Fiesta Nacional del Limón en Tafí Viejo y el Festival Neti Neti en Yerba Buena. Monteros será sede de la Fiesta Provincial de la Flor y del Rally de Motos Antiguas, mientras que Tafí Viejo ofrecerá un paseo gastronómico de primavera.
Para los más aventureros, el Abierto Argentino de Parapente en Loma Bola y la carrera de montaña Extremo Tucumán Tafí prometen adrenalina. Además, los más chicos tienen su espacio con ciclos de cine infantil y funciones de teatro en Simoca.
Durante todo septiembre se puede recorrer la feria de artesanos en El Cadillal y disfrutar del show de mapping “Cristo Resplandeciente” en el Cristo Bendicente de San Javier.
Agenda del Mes del Turismo 2025
12 al 14 de septiembre
Fiesta Nacional de la Empanada: Famaillá, 20 horas.
Fiesta Nacional del Limón: Club Villa Mitre, Tafí Viejo, 20 horas.
Festival Neti Neti (arte, bienestar y naturaleza): Casa de la Cultura, Yerba Buena, 21 horas.
Ciclo de Música y peñas: Monteros y Simoca.
13 de septiembre
Cine para niños: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 20 horas.
Función de Teatro Infantil: Centro Cultural de La Cocha, 18 horas.
Festival Solidario "Mi Estrella Favorita": Club Deportivo Tapia, 13 horas.
14 de septiembre
City Tour Tafí Viejo: salida desde el Ente de Turismo, 17 horas.
Tributo a Sui Generis: Anfiteatro Los Tucu Tucu, El Cadillal, 18 horas.
Feria de Artesanos y Emprendedores: Plaza Principal, La Cocha, 18 horas.
Rally de Motos Antiguas: Plaza Bernabé Aráoz, Monteros, 9 horas.
Expo Fierro: Gimnasio Municipal, Monteros, 10 a 19 horas.
Obra de Teatro "Mi Padre": Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.
15 de septiembre
Encuentro Interescolar: Plaza San Martín, Amaicha del Valle, 9 a 15 horas.
16 de septiembre
Búsqueda del Tesoro: Centro de la Ciudad, La Cocha, 10 horas.
17 de septiembre
Conociendo Micumán (recorrido histórico): inscripción en Oficina de Informes, 24 de Septiembre 484, 17 a 19 horas.
La Florería de Wayki (Turismo Sustentable): Plaza Independencia, S.M. de Tucumán, 10 a 17 horas.
18 de septiembre
Jornada de Capacitación en Marketing Digital: Colegio de Graduados de Ciencias Económicas.
Bicicleteada Nocturna: Centro de la Ciudad, La Cocha, 21 horas.
Concurso del Sánguche de Milanesa – Canta Tucumán: Gimnasio Municipal, Monteros, 20 a 0 horas.
19 de septiembre
Festival Lules Canta a la Patria: Parque Cultural, Lules.
Tucumán Epic 5° Edición – Carrera de Mountain Bike: largada Hotel Sol, San Javier, 8 horas.
Ciclo de Música: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.
XX Fiesta Provincial de la Flor: Parque 28 de Agosto, Monteros, 10 a 24 horas.
20 de septiembre
Tour Floral: salidas desde Informes del Ente de Turismo a las 8.15 horas y del Mercado Municipal, Tafí Viejo, 9 horas.
XX Fiesta Provincial de la Flor: Parque 28 de Agosto, Monteros, 10 a 24 horas.
Baile de la Primavera: Anfiteatro Comunal, Amaicha del Valle, desde 21 horas.
Fiesta de la Primavera: La Cocha, 20 horas.
Cine para niños: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 20 horas.
Festival Lules Canta a la Patria: Parque Cultural, Lules.
21 de septiembre
Tributo a Andrés Calamaro: Anfiteatro Los Tucu Tucu, El Cadillal, 18 horas.
Paseo Gastronómico "Bienvenida Primavera": Polo Gastronómico de avenidas Perú y Roca, Tafí Viejo, 12 a 17 horas.
Peña y Gastronomía en el Mercado: Mercado Municipal, Tafí Viejo, 12 a 16 horas.
"Mi Primer Escenario" 2° Edición: Anfiteatro Complejo Cristo Bendicente, San Javier, 14 a 20 horas.
XX Fiesta Provincial de la Flor: Parque 28 de Agosto, Monteros, 10 a 24 horas.
23 de septiembre
Función de Cine de Terror: Centro Cultural, La Cocha, 19 horas.
Vigilia y Desfile de Agrupaciones Gauchas: Plaza San Martín, Bella Vista, 20 horas.
24 de septiembre
Homenaje a la Batalla de Tucumán: Plaza Manuel Belgrano, San Miguel de Tucumán, 8 horas.
Procesión y Fiesta Patronal Nuestra Señora de la Merced: Basílica Nuestra Señora de la Merced, San Miguel de Tucumán, 17 horas.
Recepción Vuelo Inaugural Copa Airlines: Aeropuerto Benjamín Matienzo, 23 horas.
Congreso de Guardaparques: Residencia Universitaria Horco Molle.
Master Zumba: La Cocha, 18 horas.
Procesión y Fiesta Patronal Nuestra Señora de la Merced: Parroquia Nuestra Señora de la Merced, Simoca, 17 horas.
25 de septiembre
Abierto Argentino de Parapente: Loma Bola, 8 horas.
Expo Turismo: Plaza Independencia, S.M. de Tucumán, 16 a 21 horas.
26 de septiembre
Ciclo de Música: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.
27 de septiembre
Ciclo de Música: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.
Cine para Niños: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 20 horas.
Caminata a la Cumbre de Taficillo: salida desde Hostería Atahualpa Yupanqui, 8:15 horas.
Noche de Teatro: Centro Cultural, La Cocha, 21 horas.
28 de septiembre
Tour Religioso: Pozo de San Francisco (Trancas) y Gruta de Virgen de Lourdes (San Pedro de Colalao), salidas desde Mercado Municipal, Tafí Viejo 7:30 horas y Ente de Turismo 8:15 horas.
Peña y Gastronomía: Mercado Municipal, Tafí Viejo, 12 a 16 horas.
Tarde Recreativa: Avenida Principal, La Cocha, 19 horas.
Abierto Argentino de Parapente: Loma Bola, 8 horas.
Durante todo el mes
Feria de Artesanos en El Cadillal: 12 a 21 horas.
Espectáculo "Cristo Resplandeciente": Explanada Cristo Bendicente, San Javier, jueves a domingos 19.30 y 20 horas, gratuito (se suspende por lluvia).