Festivales, cine, aventuras al aire libre y más para vivir septiembre en Tucumán

El Mes del Turismo transforma la provincia en un escenario de cultura, gastronomía, deporte y diversión al aire libre. Aquí la agenda completa desde el 12 al 30 de septiembre.

PRIMAVERA EN ACCIÓN. El 25 y 28 de septiembre se realizará el Abierto Argentino de Parapente en Loma Bola. / LOMA BOLA PRIMAVERA EN ACCIÓN. El 25 y 28 de septiembre se realizará el Abierto Argentino de Parapente en Loma Bola. / LOMA BOLA
Hace 1 Hs

Septiembre no sólo trae la primavera. En Tucumán también significa una agenda llena de planes para todos los gustos. A esa tendencia se sumó el Gobierno provincial con el lanzamiento del Mes del Turismo 2025, que incluye propuestas que van desde fiestas populares y competencias deportivas hasta ciclos culturales y recorridos guiados por la ciudad.

La mayor concentración de actividades ocurrirá entre el 12 y el 21 de septiembre, ya que coinciden las principales fiestas populares y los festejos de la primavera. La agenda completa se puede consultar en las redes sociales oficiales del Ente Tucumán Turismo (@tucumanturismo) y en su página web.

Algunos ejemplos de las actividades son La Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, la Fiesta Nacional del Limón en Tafí Viejo y el Festival Neti Neti en Yerba Buena. Monteros será sede de la Fiesta Provincial de la Flor y del Rally de Motos Antiguas, mientras que Tafí Viejo ofrecerá un paseo gastronómico de primavera.

Para los más aventureros, el Abierto Argentino de Parapente en Loma Bola y la carrera de montaña Extremo Tucumán Tafí prometen adrenalina. Además, los más chicos tienen su espacio con ciclos de cine infantil y funciones de teatro en Simoca.

Durante todo septiembre se puede recorrer la feria de artesanos en El Cadillal y disfrutar del show de mapping “Cristo Resplandeciente” en el Cristo Bendicente de San Javier.

Agenda del Mes del Turismo 2025

12 al 14 de septiembre

Fiesta Nacional de la Empanada: Famaillá, 20 horas.

Fiesta Nacional del Limón: Club Villa Mitre, Tafí Viejo, 20 horas.

Festival Neti Neti (arte, bienestar y naturaleza): Casa de la Cultura, Yerba Buena, 21 horas.

Ciclo de Música y peñas: Monteros y Simoca.

13 de septiembre

Cine para niños: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 20 horas.

Función de Teatro Infantil: Centro Cultural de La Cocha, 18 horas.

Festival Solidario "Mi Estrella Favorita": Club Deportivo Tapia, 13 horas.

14 de septiembre

City Tour Tafí Viejo: salida desde el Ente de Turismo, 17 horas.

Tributo a Sui Generis: Anfiteatro Los Tucu Tucu, El Cadillal, 18 horas.

Feria de Artesanos y Emprendedores: Plaza Principal, La Cocha, 18 horas.

Rally de Motos Antiguas: Plaza Bernabé Aráoz, Monteros, 9 horas.

Expo Fierro: Gimnasio Municipal, Monteros, 10 a 19 horas.

Obra de Teatro "Mi Padre": Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.

15 de septiembre

Encuentro Interescolar: Plaza San Martín, Amaicha del Valle, 9 a 15 horas.

16 de septiembre

Búsqueda del Tesoro: Centro de la Ciudad, La Cocha, 10 horas.

17 de septiembre

Conociendo Micumán (recorrido histórico): inscripción en Oficina de Informes, 24 de Septiembre 484, 17 a 19 horas.

La Florería de Wayki (Turismo Sustentable): Plaza Independencia, S.M. de Tucumán, 10 a 17 horas.

18 de septiembre

Jornada de Capacitación en Marketing Digital: Colegio de Graduados de Ciencias Económicas.

Bicicleteada Nocturna: Centro de la Ciudad, La Cocha, 21 horas.

Concurso del Sánguche de Milanesa – Canta Tucumán: Gimnasio Municipal, Monteros, 20 a 0 horas.

19 de septiembre

Festival Lules Canta a la Patria: Parque Cultural, Lules.

Tucumán Epic 5° Edición – Carrera de Mountain Bike: largada Hotel Sol, San Javier, 8 horas.

Ciclo de Música: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.

XX Fiesta Provincial de la Flor: Parque 28 de Agosto, Monteros, 10 a 24 horas.

20 de septiembre

Tour Floral: salidas desde Informes del Ente de Turismo a las 8.15 horas y del Mercado Municipal, Tafí Viejo, 9 horas.

XX Fiesta Provincial de la Flor: Parque 28 de Agosto, Monteros, 10 a 24 horas.

Baile de la Primavera: Anfiteatro Comunal, Amaicha del Valle, desde 21 horas.

Fiesta de la Primavera: La Cocha, 20 horas.

Cine para niños: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 20 horas.

Festival Lules Canta a la Patria: Parque Cultural, Lules.

21 de septiembre

Tributo a Andrés Calamaro: Anfiteatro Los Tucu Tucu, El Cadillal, 18 horas.

Paseo Gastronómico "Bienvenida Primavera": Polo Gastronómico de avenidas Perú y Roca, Tafí Viejo, 12 a 17 horas.

Peña y Gastronomía en el Mercado: Mercado Municipal, Tafí Viejo, 12 a 16 horas.

"Mi Primer Escenario" 2° Edición: Anfiteatro Complejo Cristo Bendicente, San Javier, 14 a 20 horas.

XX Fiesta Provincial de la Flor: Parque 28 de Agosto, Monteros, 10 a 24 horas.

23 de septiembre

Función de Cine de Terror: Centro Cultural, La Cocha, 19 horas.

Vigilia y Desfile de Agrupaciones Gauchas: Plaza San Martín, Bella Vista, 20 horas.

24 de septiembre

Homenaje a la Batalla de Tucumán: Plaza Manuel Belgrano, San Miguel de Tucumán, 8 horas.

Procesión y Fiesta Patronal Nuestra Señora de la Merced: Basílica Nuestra Señora de la Merced, San Miguel de Tucumán, 17 horas.

Recepción Vuelo Inaugural Copa Airlines: Aeropuerto Benjamín Matienzo, 23 horas.

Congreso de Guardaparques: Residencia Universitaria Horco Molle.

Master Zumba: La Cocha, 18 horas.

Procesión y Fiesta Patronal Nuestra Señora de la Merced: Parroquia Nuestra Señora de la Merced, Simoca, 17 horas.

25 de septiembre

Abierto Argentino de Parapente: Loma Bola, 8 horas.

Expo Turismo: Plaza Independencia, S.M. de Tucumán, 16 a 21 horas.

26 de septiembre

Ciclo de Música: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.

27 de septiembre

Ciclo de Música: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 21 horas.

Cine para Niños: Casa Cultural Ángel Leiva, Simoca, 20 horas.

Caminata a la Cumbre de Taficillo: salida desde Hostería Atahualpa Yupanqui, 8:15 horas.

Noche de Teatro: Centro Cultural, La Cocha, 21 horas.

28 de septiembre

Tour Religioso: Pozo de San Francisco (Trancas) y Gruta de Virgen de Lourdes (San Pedro de Colalao), salidas desde Mercado Municipal, Tafí Viejo 7:30 horas y Ente de Turismo 8:15 horas.

Peña y Gastronomía: Mercado Municipal, Tafí Viejo, 12 a 16 horas.

Tarde Recreativa: Avenida Principal, La Cocha, 19 horas.

Abierto Argentino de Parapente: Loma Bola, 8 horas.

Durante todo el mes

Feria de Artesanos en El Cadillal: 12 a 21 horas.

Espectáculo "Cristo Resplandeciente": Explanada Cristo Bendicente, San Javier, jueves a domingos 19.30 y 20 horas, gratuito (se suspende por lluvia).

Comentarios