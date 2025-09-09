Ricardo Quintela aseguró que a Javier Milei "le va a estallar el país, más temprano que tarde"

A pesar de que el Gobierno dejó en manos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la tarea de convocar "a una mesa de diálogo federal con los gobernadores", Quintela se mostró poco entusiasta con la propuesta a la que calificó como un "pedido de auxilio" para llegar "de la mejor manera posible para el 26 de octubre". En ese sentido, respondió: "El gesto tiene que venir de la Nación a las provincias".