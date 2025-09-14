Secciones
Una foto falsa con Cristina Kirchner pone a Katy Perry en el centro de la polémica

La cantante estadounidense tuvo un paso intenso por la Ciudad de Buenos Aires entre muestras de cariño de sus fans y una imagen viral adulterada que la vinculó con la ex mandataria.

FOTO VIRAL FALSA. La imagen apócrifa de Katy Perry junto a Cristina Kirchner. FOTO VIRAL FALSA. La imagen apócrifa de Katy Perry junto a Cristina Kirchner.
Hace 10 Min

Katy Perry aterrizó en la Ciudad de Buenos Aires para dar dos shows en el Movistar Arena. Apenas pisó suelo argentino, el 7 de septiembre, sus seguidores la recibieron con un obsequio cargado de simbolismo: un cuadro de Eva Perón. La artista lo levantó sonriente en la puerta del hotel Four Seasons, donde se alojó, y agradeció el gesto que luego replicó en redes.

Pero el cariño de los fans pronto quedó opacado por la circulación de una imagen falsa que mostraba a la artista junto a Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de la ex mandataria, en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa “Vialidad”. El montaje, que se viralizó en cuestión de horas, terminó convertida en tema central de los programas políticos.

La reacción en directo

El canal A24 difundió la foto como si fuera real. “Katy Perry visitó a Cristina en su domicilio”, afirmaron en pantalla. Eduardo Feinmann, conductor del noticiero, estalló indignado. “Esa cárcel es una joda, qué bárbaro”, lanzó al aire al ver la imagen. Minutos más tarde debió rectificarse y reconocer que había caído en una trampa de desinformación. “Parece que lo de Katy Perry era fake. Hoy es tan sencillo borrar a alguien y poner a otro, mirá cómo lo hicieron”, dijo en el mismo programa.

El episodio dejó en evidencia la facilidad con la que la desinformación puede instalarse, en particular cuando se trata de figuras tan públicas como las implicadas en esta historia.

El origen de la foto

La investigación de Chequeado, medio especializado en verificación de datos, permitió aclarar el caso. Con una búsqueda inversa de imágenes en Google, confirmó que la base del montaje era una foto que Cristina Kirchner había publicado en Instagram el 2 de agosto, donde se la veía con el ex presidente colombiano Ernesto Samper.

FOTO VIRAL. A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original. FOTO VIRAL. A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original. / CHEQUEADO

La figura de Perry fue tomada de otro contexto: una aparición en el programa “Jimmy Kimmel Live” el 16 de febrero de 2023, cuando la cantante lució el mismo vestido que se incrustó digitalmente en la escena con la exmandataria.

FOTO VIRAL. A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original en el programa “Jimmy Kimmel Live”. FOTO VIRAL. A la izquierda, la foto viral. A la derecha, la foto original en el programa “Jimmy Kimmel Live”. / CHEQUEADO

Entre la música y la polémica

Más allá del revuelo mediático, la artista brindó dos conciertos donde conectó con el público argentino. Durante su show sostuvo una camiseta de la Selección, cantó unos versos de “Don’t cry for me Argentina” del musical "Evita" y recibió una ovación. 

El paso de Katy Perry por Buenos Aires dejó en claro que las emociones de los fans y la desinformación digital pueden convivir en un mismo escenario. Mientras sus seguidores celebraron un momento único con su ídola, las noticias falsas volvieron a ocupar un lugar central en el debate público democrático.

