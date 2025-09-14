Una foto falsa con Cristina Kirchner pone a Katy Perry en el centro de la polémica

La reacción en directo

El canal A24 difundió la foto como si fuera real. “Katy Perry visitó a Cristina en su domicilio”, afirmaron en pantalla. Eduardo Feinmann, conductor del noticiero, estalló indignado. “Esa cárcel es una joda, qué bárbaro”, lanzó al aire al ver la imagen. Minutos más tarde debió rectificarse y reconocer que había caído en una trampa de desinformación. “Parece que lo de Katy Perry era fake. Hoy es tan sencillo borrar a alguien y poner a otro, mirá cómo lo hicieron”, dijo en el mismo programa.