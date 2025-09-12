Todo lo que tenés que saber para disfrutar de Norte Rock 2025

Este sábado 13 de septiembre Yerba Buena volverá a ser el epicentro musical de la provincia con la llegada de Norte Rock 2025, que agotó sus entradas en la previa. El acontecimiento se desarrollará en el Predio Castillo, en la intersección de la avenida Perón y Bascary, con apertura de puertas desde las 16.
Los organizadores confirmaron un escenario con tecnología de última generación, food trucks, merchandising oficial, y un espacio pensado para que la música y la experiencia festivalera se conviertan en protagonistas.
Line up y horarios de las bandas
El festival presenta una grilla que une lo mejor del rock nacional con artistas locales:
- 16.50: Vuelen Pájaros
- 17.40: Luciana Tagliapietra
- 18.40: Silvestre y La Naranja
- 20.00: Babasónicos
- 22.00: Airbag
Antes del show principal, el público podrá recorrer el predio, disfrutar de propuestas gastronómicas y prepararse para la seguidilla de bandas.
Qué se puede y qué no se puede llevar
Los organizadores detallaron el listado oficial para el ingreso:
- Permitido: medicamentos prescriptos, banderas sin palo, caramañola vacía, cinturón de hebilla chica, cigarrillos cerrados, cargador portátil, protector solar, riñonera, celular, frutas, coche de bebé, mamadera, mochila, piloto, gorra y anteojos.
- Prohibido: reposeras, conservadoras, palo de selfie, aerosoles, mate, carpa, drones, cámaras GoPro, paraguas, bengalas o pirotecnia, alimentos y bebidas, elementos punzocortantes.
La idea es garantizar seguridad y comodidad para todos, y evitar la presencia de objetos que puedan complicar la circulación o representar un riesgo.
Accesos y logística
El predio tendrá ingresos habilitados por la avenida Perón y por Bascary. Además, habrá áreas de food trucks, beer garden, barras, baños químicos y puestos de merchandising. Se recomienda llegar con anticipación y organizar el regreso -con conductores designados o transporte público- con tiempo: Yerba Buena suele tener tránsito intenso en jornadas de eventos masivos.
Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral mediante la combinación de entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con sectores de descanso, puntos de hidratación y asistencia médica.
El clima acompaña
El pronóstico indica un día ideal: cielo parcialmente nublado, máxima de 31° y sin probabilidades de lluvia. Lo recomendable será llevar protector solar, gorra, ropa liviana para la tarde y algún abrigo para la noche.