Todo lo que tenés que saber para disfrutar de Norte Rock 2025

El show llega a Yerba Buena con Babasónicos, Airbag, y Silvestre y La Naranja, además de talento tucumano, accesos organizados y un clima ideal para disfrutar de la jornada.

MÚSICA EN DIRECTO. Babasónicos, Airbag, y Silvestre y La Naranja encabezan la grilla del Norte Rock 2025 en Yerba Buena. MÚSICA EN DIRECTO. Babasónicos, Airbag, y Silvestre y La Naranja encabezan la grilla del Norte Rock 2025 en Yerba Buena. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Este sábado 13 de septiembre Yerba Buena volverá a ser el epicentro musical de la provincia con la llegada de Norte Rock 2025, que agotó sus entradas en la previa. El acontecimiento se desarrollará en el Predio Castillo, en la intersección de la avenida Perón y Bascary, con apertura de puertas desde las 16.

Los organizadores confirmaron un escenario con tecnología de última generación, food trucks, merchandising oficial, y un espacio pensado para que la música y la experiencia festivalera se conviertan en protagonistas.

Line up y horarios de las bandas

El festival presenta una grilla que une lo mejor del rock nacional con artistas locales:

- 16.50: Vuelen Pájaros

- 17.40: Luciana Tagliapietra

- 18.40: Silvestre y La Naranja

- 20.00: Babasónicos

- 22.00: Airbag

Antes del show principal, el público podrá recorrer el predio, disfrutar de propuestas gastronómicas y prepararse para la seguidilla de bandas.

Qué se puede y qué no se puede llevar

Los organizadores detallaron el listado oficial para el ingreso:

- Permitido: medicamentos prescriptos, banderas sin palo, caramañola vacía, cinturón de hebilla chica, cigarrillos cerrados, cargador portátil, protector solar, riñonera, celular, frutas, coche de bebé, mamadera, mochila, piloto, gorra y anteojos.

- Prohibido: reposeras, conservadoras, palo de selfie, aerosoles, mate, carpa, drones, cámaras GoPro, paraguas, bengalas o pirotecnia, alimentos y bebidas, elementos punzocortantes.

La idea es garantizar seguridad y comodidad para todos, y evitar la presencia de objetos que puedan complicar la circulación o representar un riesgo.

Accesos y logística

El predio tendrá ingresos habilitados por la avenida Perón y por Bascary. Además, habrá áreas de food trucks, beer garden, barras, baños químicos y puestos de merchandising. Se recomienda llegar con anticipación y organizar el regreso -con conductores designados o transporte público- con tiempo: Yerba Buena suele tener tránsito intenso en jornadas de eventos masivos. 

Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral mediante la combinación de entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con sectores de descanso, puntos de hidratación y asistencia médica.

El clima acompaña

El pronóstico indica un día ideal: cielo parcialmente nublado, máxima de 31° y sin probabilidades de lluvia. Lo recomendable será llevar protector solar, gorra, ropa liviana para la tarde y algún abrigo para la noche.

Dónde estarán las ferias gastronómicas y de artesanos este fin de semana

Canciones que abordan la tensión entre dos realidades

"Tangos y canciones propias inéditas": Sandra Márquez se presenta en CiTá

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de "Brevísimo"

La tercera edición de la Peña Vidalera se propone hacer vibrar a Concepción

