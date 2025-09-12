Cruces entre docentes y Mariano Campero durante la protesta contra el veto de financiamiento universitario

El legislador, que había mantenido una reunión con autoridades académicas, fue increpado por un grupo de manifestantes nucleados en Adiunt al retirarse del edificio. Entre gritos de “fuera” y “caradura”, los docentes cuestionaron su voto en el Congreso en respaldo a iniciativas del oficialismo que, según entienden, perjudicaron a las universidades públicas y a los salarios del sector.