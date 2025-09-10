La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

La propiedad se encuentra en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), una de las zonas más exclusivas de la región. Se trata de una construcción de los años 20 que combina el encanto de la arquitectura clásica con todas las comodidades modernas. Entre sus detalles más destacados figuran un elegante cenador blanco, un frondoso pinar, amplios jardines y, como broche de lujo, un acceso directo a la playa.