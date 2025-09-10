Secciones
La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros

El actor estadounidense y su esposa, la española Alejandra Silva, han adquirido una exclusiva propiedad en la playa de Santa Cristina, Oleiros (A Coruña), con vistas privilegiadas al mar y acceso directo a la playa.

La lujosa casa que compró Richard Gere en Galicia por 10 millones de euros GTRES
Hace 1 Hs

Richard Gere vuelve a estar en el centro de la atención mediática en España. Según ha revelado la revista Semana, el actor de Pretty Woman y su esposa, la publicista y activista española Alejandra Silva, han adquirido una espectacular vivienda en Galicia, tierra natal de Silva, por un valor de 10 millones de euros.

La propiedad se encuentra en la playa de Santa Cristina, en Oleiros (A Coruña), una de las zonas más exclusivas de la región. Se trata de una construcción de los años 20 que combina el encanto de la arquitectura clásica con todas las comodidades modernas. Entre sus detalles más destacados figuran un elegante cenador blanco, un frondoso pinar, amplios jardines y, como broche de lujo, un acceso directo a la playa.

Una ubicación con fuerte vínculo familiar

La elección de Oleiros no es casual. La nueva residencia vacacional de los Gere está muy cerca de la casa familiar de Alejandra Silva, lo que permitirá a la pareja disfrutar de estancias más prolongadas en Galicia y reforzar su conexión con la tierra natal de ella.

Imágenes publicadas por la revista muestran la cercanía de la propiedad con el mar y las impresionantes vistas que ofrece desde el jardín. Un entorno natural privilegiado que aporta privacidad y tranquilidad, dos elementos muy valorados por el matrimonio.

Richard Gere y su vida actual en España

A sus 75 años, Richard Gere mantiene un perfil discreto y familiar. Casado con Alejandra Silva desde 2018, la pareja ha consolidado su vida entre Estados Unidos y España. Esta compra en Galicia no solo refuerza los lazos de Gere con nuestro país, sino que también sitúa a Oleiros en el mapa de las propiedades de lujo internacionales.

Con esta adquisición millonaria, el protagonista de Chicago y Oficial y caballero se suma a la lista de celebridades que eligen la costa gallega como refugio privado, combinando historia, exclusividad y un entorno natural inigualable.

