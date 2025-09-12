Secciones
Leandro Paredes apareció con Camila Galante en el teatro y puso fin a los rumores con Evangelina Anderson

Leandro Paredes y Camila Galante reaparecieron juntos en el teatro Lola Membrives para ver Rocky, en medio de los rumores que lo vinculaban con Evangelina Anderson. Hubo sonrisas, ovación del público y un mensaje claro: la pareja está unida y sin crisis.

El telón se levantó en el teatro Lola Membrives y, aunque las luces apuntaban al escenario, las miradas se desviaron hacia la platea: allí estaba Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección, acompañado por su esposa, Camila Galante. En medio de los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Evangelina Anderson, la pareja eligió hacer su primera aparición pública juntos, enviando un mensaje claro: no hay crisis.

La función de Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez y Dai Fernández, estaba colmada. Las expectativas sobre la presencia de Paredes y Galante eran altas y el público no tardó en expresarlo: apenas fueron reconocidos, los aplausos estallaron en la sala, como una ovación que selló el respaldo popular. “La gente estaba pendiente de si iban a venir juntos, si se iban a mostrar. No sólo vinieron, sino que lo hicieron con total naturalidad”, señalaron desde la producción.

Las imágenes del momento fueron compartidas por el propio Vázquez en Instagram. En los videos se los ve sonreír, reírse y disfrutar de la obra. Al finalizar la función, Paredes subió al escenario, tomó el micrófono y sorprendió a todos con una confesión: “Creo que nosotros, en una Copa América, miramos todas las películas de Rocky. Soy fanático. Felicitaciones a todos, nos encanta venir a verlos, estamos felices”. La sala volvió a aplaudir de pie. Como broche de oro, el mediocampista le obsequió a Vázquez una camiseta de Boca, que el actor recibió con humor pese a su conocido fanatismo por River Plate.

Mientras los videos y fotos del encuentro se viralizaban, la reacción de Camila Galante también sumaba claridad al panorama. Días antes, en diálogo con Paula Varela en Intrusos (América), había desmentido los rumores sobre un supuesto affaire de su marido con Evangelina Anderson: “Lo vi. Imaginate que la noticia me la mostró él. Lo vimos juntos, pero me dijo que no la conoce. Por ahora lo dejo pasar, a menos que se haga una bola más grande”, afirmó, cortando de raíz cualquier especulación.

La desmentida de Evangelina Anderson

Del otro lado, Evangelina Anderson también negó rotundamente la versión a través de su representante, Paul García Navarro, quien transmitió el mensaje en LAM: “Evangelina desmiente absolutamente todo lo de Paredes. No es verdad, no es así”. Incluso aclaró que su vínculo con Martín Demichelis ya había terminado durante su estadía en México, despejando aún más el escenario de rumores.


