Leandro Paredes apareció con Camila Galante en el teatro y puso fin a los rumores con Evangelina Anderson

Las imágenes del momento fueron compartidas por el propio Vázquez en Instagram. En los videos se los ve sonreír, reírse y disfrutar de la obra. Al finalizar la función, Paredes subió al escenario, tomó el micrófono y sorprendió a todos con una confesión: “Creo que nosotros, en una Copa América, miramos todas las películas de Rocky. Soy fanático. Felicitaciones a todos, nos encanta venir a verlos, estamos felices”. La sala volvió a aplaudir de pie. Como broche de oro, el mediocampista le obsequió a Vázquez una camiseta de Boca, que el actor recibió con humor pese a su conocido fanatismo por River Plate.