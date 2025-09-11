Whatsapp incorpora 164 emojis nuevos: ¿cuáles son y por qué necesitás usarlos?

WhatsApp informó la llegada de nuevos emojis en la carta de opciones del teclado. Esto forma parte de la versión 17.0 del estándar Unicode, la cual es la organización internacional que define qué iconos se suman y cómo deben representarse.
Las temáticas sorprenderán a los usuarios, desde criaturas pertenecientes a leyendas urbanas, onomatopeyas, instrumentos musicales y mucho más. Estos estarán prontamente disponibles en todos los celulares para poder comunicarse de manera más lúdica.
Qué emojis llegan a WhatsApp
La lista oficial de nuevos emojis, anunciada por Unicode y confirmada por WhatsApp, trae varias incorporaciones notables. Entre los más destacados se encuentra el emoji del yeti, inspirado en las leyendas de criaturas peludas como Pie Grande, y la cara distorsionada, diseñada para transmitir sorpresa o incomodidad de una manera muy visual. También se suman al repertorio la orca, el cofre del tesoro, un trombón y un emoji que representa un desprendimiento de tierra.
Además, se ha puesto un énfasis especial en la inclusión de género con un nuevo emoji de bailarín o bailarina en una forma neutra, el cual se puede combinar con distintos tonos de piel. La actualización también incluye variaciones para emojis existentes, como las personas con orejas de conejo y las parejas luchando, así como secuencias de colores para aumentar la diversidad. Todos estos nuevos diseños serán adaptados por WhatsApp a su propio estilo, garantizando una apariencia única para sus usuarios.
Desde cuándo estarán disponibles
Según el cronograma previsto, la llegada de estos emojis a las diferentes plataformas se espera para 2026. Samsung será uno de los primeros en implementarlos en su interfaz One UI durante el primer trimestre del año, seguido de Google, que tendrá soporte completo en Android para marzo. Por su parte, los usuarios de Apple podrán disfrutarlos en sus dispositivos con la actualización de iOS 26, programada para los meses de marzo y abril.
A partir de mediados de 2026, los emojis también estarán disponibles en las plataformas de Facebook, incluyendo Messenger y la red social. Finalmente, los usuarios de Microsoft podrán usarlos a finales de año, cuando sean integrados en el sistema operativo Windows 11. Este calendario muestra un despliegue progresivo, permitiendo a los distintos servicios adaptar los nuevos diseños a sus respectivas plataformas.