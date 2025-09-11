Secciones
SociedadActualidad

Whatsapp incorpora 164 emojis nuevos: ¿cuáles son y por qué necesitás usarlos?

Esto forma parte de la versión 17.0 del estándar Unicode, la cual es la organización internacional que define qué iconos se suman y cómo deben representarse.

Whatsapp incorpora 164 emojis nuevos: ¿cuáles son y por qué necesitás usarlos?
Hace 1 Hs

WhatsApp informó la llegada de nuevos emojis en la carta de opciones del teclado. Esto forma parte de la versión 17.0 del estándar Unicode, la cual es la organización internacional que define qué iconos se suman y cómo deben representarse.

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea?: un infalible truco te lo muestra

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea?: un infalible truco te lo muestra

Las temáticas sorprenderán a los usuarios, desde criaturas pertenecientes a leyendas urbanas, onomatopeyas, instrumentos musicales y mucho más. Estos estarán prontamente disponibles en todos los celulares para poder comunicarse de manera más lúdica.

Qué emojis llegan a WhatsApp

La lista oficial de nuevos emojis, anunciada por Unicode y confirmada por WhatsApp, trae varias incorporaciones notables. Entre los más destacados se encuentra el emoji del yeti, inspirado en las leyendas de criaturas peludas como Pie Grande, y la cara distorsionada, diseñada para transmitir sorpresa o incomodidad de una manera muy visual. También se suman al repertorio la orca, el cofre del tesoro, un trombón y un emoji que representa un desprendimiento de tierra.

Además, se ha puesto un énfasis especial en la inclusión de género con un nuevo emoji de bailarín o bailarina en una forma neutra, el cual se puede combinar con distintos tonos de piel. La actualización también incluye variaciones para emojis existentes, como las personas con orejas de conejo y las parejas luchando, así como secuencias de colores para aumentar la diversidad. Todos estos nuevos diseños serán adaptados por WhatsApp a su propio estilo, garantizando una apariencia única para sus usuarios.

Desde cuándo estarán disponibles

Según el cronograma previsto, la llegada de estos emojis a las diferentes plataformas se espera para 2026. Samsung será uno de los primeros en implementarlos en su interfaz One UI durante el primer trimestre del año, seguido de Google, que tendrá soporte completo en Android para marzo. Por su parte, los usuarios de Apple podrán disfrutarlos en sus dispositivos con la actualización de iOS 26, programada para los meses de marzo y abril.

A partir de mediados de 2026, los emojis también estarán disponibles en las plataformas de Facebook, incluyendo Messenger y la red social. Finalmente, los usuarios de Microsoft podrán usarlos a finales de año, cuando sean integrados en el sistema operativo Windows 11. Este calendario muestra un despliegue progresivo, permitiendo a los distintos servicios adaptar los nuevos diseños a sus respectivas plataformas.

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea?: un infalible truco te lo muestra

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea?: un infalible truco te lo muestra

Cómo activar el modo agenda en Whatsapp: organizá tu día sin apps adicionales

Cómo activar el "modo agenda" en Whatsapp: organizá tu día sin apps adicionales

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
3

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
4

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
5

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
6

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Más Noticias
Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Comentarios