Whatsapp incorpora 164 emojis nuevos: ¿cuáles son y por qué necesitás usarlos?

Además, se ha puesto un énfasis especial en la inclusión de género con un nuevo emoji de bailarín o bailarina en una forma neutra, el cual se puede combinar con distintos tonos de piel. La actualización también incluye variaciones para emojis existentes, como las personas con orejas de conejo y las parejas luchando, así como secuencias de colores para aumentar la diversidad. Todos estos nuevos diseños serán adaptados por WhatsApp a su propio estilo, garantizando una apariencia única para sus usuarios.