La UEFA ya eligió la ciudad que recibirá la final de la Champions 2027

El Comité Ejecutivo de la UEFA resolvió este jueves en Albania que el estadio Metropolitano de Madrid será el escenario de la final de la Champions League 2026/27. La cancha del Atlético, inaugurada en 2017 y con capacidad para más de 70.000 espectadores, recibirá por segunda vez el partido más importante del fútbol de clubes europeo, tras la definición de 2019 en la que Liverpool derrotó a Tottenham.