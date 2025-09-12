Secciones
La UEFA ya eligió la ciudad que recibirá la final de la Champions 2027

El organismo confirmó que Madrid será la sede y designó al estadio Metropolitano del Atlético para albergar por segunda vez el partido más esperado del fútbol europeo.

EL METROPOLITANO, LISTO. La casa del Atlético volverá a recibir el duelo que define al campeón de Europa. EL METROPOLITANO, LISTO. La casa del Atlético volverá a recibir el duelo que define al campeón de Europa.
Hace 19 Min

El Comité Ejecutivo de la UEFA resolvió este jueves en Albania que el estadio Metropolitano de Madrid será el escenario de la final de la Champions League 2026/27. La cancha del Atlético, inaugurada en 2017 y con capacidad para más de 70.000 espectadores, recibirá por segunda vez el partido más importante del fútbol de clubes europeo, tras la definición de 2019 en la que Liverpool derrotó a Tottenham.

Desde que reemplazó al histórico Vicente Calderón, el Metropolitano se consolidó como uno de los estadios más modernos de Europa. Cuenta con la máxima calificación de la UEFA por su infraestructura y dejó una muy buena impresión en su primera final de Champions. Además de su capacidad y comodidades, el recinto rojiblanco dispone de estacionamiento propio y fan zones que refuerzan la experiencia de los hinchas.

Madrid volverá a vibrar con una definición de Champions y alcanzará su sexta final como sede, siendo la segunda ciudad que más veces albergó la cita, solo detrás de Londres. Antes de la del Metropolitano en 2019, el Santiago Bernabéu fue escenario en cuatro ocasiones: 1957, 1969, 1980 y 2010.

La decisión de la UEFA también tuvo un trasfondo político. Miguel Ángel Gil, máximo accionista del Atlético e integrante del Comité Ejecutivo, fue clave para que el Metropolitano se impusiera sobre el estadio Olímpico de Bakú, que competía por la organización.

Próximas finales y otras sedes

Antes de la final de 2027 en Madrid, la Champions coronará a su campeón 2025/26 en el Puskás Arena de Budapest, el 30 de mayo de 2026. En paralelo, la UEFA también anunció que la final femenina de la Champions se disputará en Varsovia, además de definir sedes para otros torneos europeos juveniles y de futsal.

