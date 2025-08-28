Secciones
Se sorteó la Champions League 2025/26: así quedaron los cruces de la primera fase

Los 36 equipos ya conocen a sus rivales de fase de liga.

Se sorteó la Champions League 2025/26: así quedaron los cruces de la primera fase
Hace 1 Hs

La Champions League 2025/26 vuelve a escena con el formato de liga que se estrenó la temporada pasada y que dejó atrás la histórica fase de grupos. En esta modalidad participan 36 equipos que disputan ocho partidos cada uno, contra rivales determinados por sorteo. Cada club enfrenta a dos rivales de cada bombo (A, B, C y D), en un esquema que garantiza variedad y enfrentamientos inéditos.

Todos los puntos suman a una tabla general: los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que del 9° al 24° deben disputar un playoff de ida y vuelta. Del 25° al 36° quedan eliminados.

La novedad para esta edición es que los equipos mejor ubicados en la tabla tendrán la ventaja de definir en condición de local sus series de eliminación directa, lo que aumenta la importancia de la fase de liga.

En cuanto a los equipos con futbolistas argentinos, habrá duelos de alto voltaje. Atlético Madrid, con Julián Álvarez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso, tendrá un calendario exigente con rivales como Inter, Liverpool y Arsenal. El Bayer Leverkusen de Claudio Echeverri, Exequiel Palacios y Mateo Sarco abrirá contra PSG y Manchester City, y además chocará con el Benfica de Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea.

Olympiacos de Francisco Ortega, Santiago Hezze y Benjamín Scipioni jugará contra Real Madrid, Barcelona y Arsenal, mientras que el Olympique Marsella de Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi enfrentará a Liverpool y Madrid, con un calendario más equilibrado.

Entre los favoritos, el Inter de Lautaro Martínez tendrá partidos frente a Liverpool, Dortmund, Arsenal y Atlético Madrid; el Real Madrid de Franco Mastantuono revivirá cruces con City y Liverpool; y el Chelsea de Enzo Fernández debutará con Barcelona, Bayern y Benfica. También estarán presentes Cristian Romero (Tottenham), Nicolás González (Juventus), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Mauro Icardi (Galatasaray), Zaid Romero (Brujas) y Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).

Los cruces de los grandes equipos en la Champions League

Bayern Munich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting Lisboa, PSV, Union SG y Pafos.

Chelsea: Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.

Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, O. Marsella, Olympiacos, Monaco y Kayrat Almati.

Inter: Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almati y Union SG.

Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club y Copenhague.

Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, O. Marsella, Qarabag y Galatasaray.

Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle.

PSG: Barcelona, Bayern Munich, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray y Monaco.

Arsenal: Bayern Munich, Inter, Atlético Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kayrat Almati y Athletic Bilbao.

Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisboa, Bodo Glimt, Pafos y Monaco.

Atlético Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.

O. Marsella: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting Lisboa, Newcastle y Union SG.

Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhague y Monaco.

Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.

