Salario de septiembre: en cuánto queda el salario de las empleadas domésticas este mes

Todos los valores de septiembre deberán tener en cuenta la cantidad de horas trabajadas por mes o por semana.

Terminando la primera quincena del mes, las empleadas domésticas ya se preguntan cómo quedaron los salarios para septiembre. Gracias a los últimos tratados en paritarias que llevó adelante el sindicato representativo del rubro, este mes habrá no sólo un incremento salarial, sino también un pago por un bono extra.

Las paritarias lograron un aumento con el objetivo de actualizar los valores de las percepciones de las empleadas domésticas. En este sentido, el incremento del mes será del 1%. En paralelo, se depositará la última cuota de la suma remunerativa que se había pautado pagar en julio, agosto y septiembre de 2025.

Empleadas domésticas: salarios por hora en septiembre 2025

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) hizo pública la grilla con los montos equivalentes a las horas de trabajo de las trabajadoras de casas particulares. Las referencias de los valores mínimos quedaron consignadas del siguiente modo: quienes presten servicios con retiro del lugar de trabajo, deberán percibir $3052.99 por hora; quienes presten servicios sin retiro, $3293.99. Estos valores aplican para las personas que trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

Salario mensual de las empleadas domésticas en septiembre 2025

Los salarios de quienes trabajen por mes quedarán en $374.541,36 para las empleadas domésticas que se retiren del sitio laboral. Para quienes trabajen sin retiro, en cambio, el monto mensual será de $416.485,63. Estos montos aplican para quienes presten servicios por 24 horas o más durante un mismo mes para un mismo empleador.

Tanto empleadas como empleadores deberán tener en cuenta que, además, se deben abonar conceptos como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Bono de septiembre para empleadas domésticas

El bono extra que se entregará este mes a las empleadas domésticas fue acordado luego de un reclamo por la falta de actualización durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Se establecieron diferentes sumas a pagar según el tiempo de dedicación de cada trabajadora en la semana.

Quienes trabajen hasta 12 horas semanales, tendrán un bono de $4.000; quienes trabajen de 12 a 16 horas, un bono de $6.000; y, quienes hagan más de 16 horas semanales, recibirán $9.500.

Es válido recalcar que estas prestaciones se vuelven obligatorias para los empleadores de empleadas domésticas registradas. Siempre es posible hacer el registro en ARCA mediante su página web. Para hacerlo, el empleador necesitará contar con una Clave Fiscal y con datos del empleado como número de CUIL.

