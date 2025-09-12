Salario de septiembre: en cuánto queda el salario de las empleadas domésticas este mes

Empleadas domésticas: salarios por hora en septiembre 2025

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) hizo pública la grilla con los montos equivalentes a las horas de trabajo de las trabajadoras de casas particulares. Las referencias de los valores mínimos quedaron consignadas del siguiente modo: quienes presten servicios con retiro del lugar de trabajo, deberán percibir $3052.99 por hora; quienes presten servicios sin retiro, $3293.99. Estos valores aplican para las personas que trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.