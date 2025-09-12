Secciones
Furor por el Mundial 2026: Argentina supera a Brasil y España en pedidos

En apenas 24 horas, FIFA recibió más de 1,5 millones de solicitudes de hinchas de 210 países. La preventa de tickets continuará abierta hasta el 19 de septiembre.

PASIÓN ARGENTINA. Los hinchas ya sueñan con acompañar a la Selección en la defensa del título mundial. PASIÓN ARGENTINA. Los hinchas ya sueñan con acompañar a la Selección en la defensa del título mundial. EFE
Hace 18 Min

La pasión albiceleste volvió a quedar en evidencia en el inicio de la preventa de entradas para la Copa del Mundo. En apenas 24 horas, FIFA recibió más de 1,5 millones de solicitudes desde 210 países, y Argentina se ubicó entre las naciones con mayor demanda, solo detrás de los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Según informó el organismo, nuestro país superó a potencias futbolísticas como Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal, Francia y Alemania, confirmando el fervor de los hinchas argentinos que ya sueñan con acompañar a la Selección en su camino de defensa del título obtenido en Qatar.

Cómo funciona el sorteo preferente de Visa

La primera fase de venta se desarrolla a través de un sorteo exclusivo para clientes Visa. Registrarse no implica un pago ni modifica las chances de resultar seleccionado pero lo importante es completar la inscripción antes del 19 de septiembre.

A partir del 29 de este mes, los solicitantes elegidos recibirán un correo electrónico con la fecha y franja horaria en la que podrán comprar sus entradas. El proceso de compra comenzará el 1 de octubre, con tickets para la fase de grupos desde 60 dólares. También habrá opciones por sede, por equipo y para los 104 partidos del certamen, que será el primero con 48 selecciones.

FIFA recordó que las entradas deben adquirirse únicamente en su portal oficial (FIFA.com/tickets) y advirtió sobre la invalidez de boletos obtenidos a través de canales no autorizados. Además, ya se encuentran disponibles los paquetes de hospitalidad en FIFA.com/hospitality.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El sorteo de grupos está programado para el 5 de diciembre en Washington DC, donde se conocerán calendarios, sedes y horarios.

