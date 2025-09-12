Furor por el Mundial 2026: Argentina supera a Brasil y España en pedidos

A partir del 29 de este mes, los solicitantes elegidos recibirán un correo electrónico con la fecha y franja horaria en la que podrán comprar sus entradas. El proceso de compra comenzará el 1 de octubre, con tickets para la fase de grupos desde 60 dólares. También habrá opciones por sede, por equipo y para los 104 partidos del certamen, que será el primero con 48 selecciones.