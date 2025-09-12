La película de Alejandro Amenábar desata la polémica: ¿Era Cervantes homosexual?

José Manuel Lucía Megías, asesor de la película El cautivo de Alejandro Amenábar y autor del libro Cervantes íntimo, desmonta los rumores sobre la presunta homosexualidad del autor de Don Quijote de La Mancha.
El debate que reabre El cautivo, la nueva película de Amenábar
El estreno de El cautivo, el nuevo filme de Alejandro Amenábar protagonizado por Julio Peña como Miguel de Cervantes, ha levantado un intenso debate cultural e histórico: ¿era homosexual el escritor más importante de la literatura española?
La cinta, ambientada en los años de cautiverio de Cervantes en Argel (1575-1580), plantea con sutileza la posibilidad de que el autor mantuviera relaciones homoeróticas con Hasán Bajá, el rey que le perdonó la vida tras varios intentos de fuga.
Para dar verosimilitud a la obra, Amenábar contó con el asesoramiento de José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense y una de las voces más reconocidas en los estudios cervantinos.
“No existen pruebas científicas de su homosexualidad”
El experto, que acaba de publicar Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro, es claro:
“Los documentos que acreditan su homosexualidad no tienen ninguna validez científica. Esto no significa que no pudiera tener relaciones homoeróticas, pero no hay pruebas concluyentes”.
Lucía Megías recuerda que Cervantes murió casado con Catalina de Salazar y con una hija fruto de su relación con Ana de Villafranca. Pero admite que su insistencia en negar acusaciones de “vicios” durante su cautiverio en Argel puede haber alimentado las sospechas.
De dónde vienen los rumores
Los rumores sobre la homosexualidad de Cervantes ya circulaban en vida del escritor y se reforzaron por su enemistad con Lope de Vega y el inquisidor Juan Blanco de Paz, quienes lo acusaron de sodomía en escritos hostiles.
En el siglo XX, la teoría resurgió con fuerza durante la Transición, en un contexto en el que cuestionar a Cervantes se interpretaba como un desafío al modelo cultural heredado del franquismo. Autores como Louis Combet, Rosa Rossi y Fernando Arrabal alimentaron estas hipótesis, aunque, según Lucía Megías, muchas veces con fines más literarios que científicos.
El peso de la ficción y la visión de Amenábar
En El cautivo, Amenábar opta por una mirada artística más que académica: mostrar lo que pudo haber ocurrido en un espacio de represión y deseo. El filme incluye un beso entre Cervantes y Hasán Bajá, un recurso que el propio Lucía Megías califica de “necesario para culminar el enamoramiento” dentro de la lógica narrativa.
“Alejandro no está contando lo que pasó en Argel, sino lo que pudo pasar. Ha creado un reto que ahora corresponde a los historiadores verificar”, asegura el catedrático.
¿Podemos hablar de un Cervantes homosexual?
Lucía Megías insiste en que aplicar etiquetas modernas al Siglo de Oro es un error:
“Aunque Cervantes hubiera mantenido relaciones con hombres, no podemos decir que era homosexual, porque esa categoría no existía entonces. La homosexualidad como identidad es una construcción del siglo XIX”.
Aun así, defiende que el debate debe mantenerse abierto, sin tabúes ni prejuicios, del mismo modo que hoy se acepta sin problema la homosexualidad de autores como Lorca, Vicente Aleixandre u Oscar Wilde.
Una polémica que pone un espejo a la sociedad actual
Para el experto, lo verdaderamente importante no es tanto la vida íntima de Cervantes como la reacción social que genera hablar de ella:
“La película va a chequear hasta qué punto aceptamos discursos variados sobre la historia. El problema no es Cervantes, sino el espejo que nos pone delante de nuestros propios prejuicios”.
Con El cautivo, Alejandro Amenábar no solo revive un episodio olvidado de la vida del genio de Alcalá de Henares, sino que también actualiza un debate sobre amor, deseo y sexualidad que sigue interpelando al presente.